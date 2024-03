F1, Gp Arabia 2024: Verstappen in pole davanti a Leclerc. Sainz operato, debutta Bearman

Max Verstappen festeggia la trentaquattresima pole position di carriera sul tracciato delle Corniche di Jeddah: per lui è la prima posizione del palo conquistata in Arabia Saudita. L’olandese, sotto i riflettori per il polverone alzato in casa Red Bull, dimostra nuovamente il suo valore sportivo facendo segnare anche il nuovo record della pista, strappato a Lewis Hamilton (2021), 254 km di media oraria.

F1, Gp Arabia 2024: Verstappen in pole davanti a Leclerc, le qualifiche

A scattare in prima fila, accanto al tre volte campione del mondo di Formula 1, nella gara di sabato il ferrarista Charles Leclerc, che agguanta la seconda posizione all’ultimo secondo, infilandosi tra Verstappen ed il compagno di squadra Sergio Perez. Quarto è Fernando Alonso, seguito dalle due McLaren di Piastri e Norris e dalle Mercedes di Russell e Hamilton.

Gp Arabia 2024: qualifica – infografica Sara Colombo

F1, Gp Arabia 2024: Verstappen in pole davanti a Leclerc, i problemi di Carlos Sainz

Dopo i problemi gastrointestinali e la febbre dei scorsi giorni, non prende il via né per l’ultima sessione di prove libere né per le qualifiche Carlos Sainz, sostituito sulla monoposto del Cavallino Rampante dall’inglese Oliver Bearman. Lo spagnolo infatti è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione per appendicite in un ospedale locale, ma dovrebbe terminare la propria convalescenza in tempo per scendere in pista al prossimo Gran Premio d’Australia.

Il giovanissimo Oliver Bearman, che giovedì aveva conquistato la pole position di Formula 2 con il team Prema (risorto dalle proprie ceneri dopo l’esordio disastroso in Bahrain), lascia il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli per salire al volante della Ferrari numero 38. Il “nuovo” più giovane debuttante nella storia della F1 (a 18 anni 10 mesi e 1 giorno), tuttavia deve fare i conti con un turno di libere più corto del solito, interrotto dalla bandiera rossa provocata dall’incidente di Guanyu Zhou. Le FP3 si concludono con Verstappen più veloce in pista e Bearman distante poco meno di nove decimi dal compagno di squadra Leclerc in seconda posizione.

F1, Gp Arabia 2024: il Q1

Il primo a scendere in pista per lanciarsi nel Q1 è il pilota Haas Nico Hulkenberg, seguito dalle due McLaren, ma l’osservato speciale è il debuttante in rosso, che nel suo primo tentativo è distante circa un secondo dal compagno di squadra. Sceso in pista con più benzina per fare più tentativi, Bearman, grazie anche all’evoluzione della pista riesce a migliorarsi e passare il tiratissimo taglio del Q1. Anche la Kick Sauber di Zhou, sistemata in extremis, riesce a mettere le gomme in pista, ma purtroppo non in tempo per riuscire a qualificarsi. Incredibilmente gli esclusi dal secondo turno di qualifiche sono gli stessi del Gran Premio precedente: Bottas (per soli 72 millesimi), Ocon, Gasly, Sargeant e Zhou, senza tempo.

F1, Gp Arabia 2024: la seconda sessione di prove ufficiali

A dare il via alla seconda sessione delle prove ufficiali sono sempre le due Haas, con Hulkenberg che tuttavia è costretto a fermare in pista la propria vettura nel suo giro lanciato. La bandiera rossa provocata dalla perdita di potenza del tedesco danneggerà la prima guida del Cavallino: Leclerc trova bandiera proprio a conclusione del suo giro, decretando nullo il primo tentativo del monegasco. Al riprendere della sessione anche Bearman vanifica il proprio giro lanciato spiattellando la gomma (e baciando un muretto): il britannico sarà il primo degli esclusi dal Q3 a soli 36 millesimi da Hamilton, qualificato per l’ultimo turno in decima posizione, e in grande difficoltà dall’inizio del weekend.

F1, Gp Arabia 2024: il Q3

Il Q3 dimostra nuovamente la supremazia della Red Bull, con una corsa che, fino agli attimi finali sembra essere già decisa: Verstappen fa segnare il miglior tempo di 1:27.472 (strappando anche il record della pista a Lewis Hamilton), Perez è secondo a tre decimi di distanza, seguito da Alonso da 4 centesimi. Leclerc parte per ultimo per il suo secondo tentativo, poco prima dell’esposizione della bandiera a scacchi, con una configurazione più carica (più adatta ad un assetto da gara che da qualifica) e compie il miracolo: infila la propria Ferrari tra le due Red Bull.

F1, Gp Arabia 2024: gara alle 18 di sabato 9 marzo

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita prende il via alle 18 (ora italiana) di sabato 9 marzo.