Due società, un pallone, un campo a undici e il gioco è fatto. A Muggiò nasce una nuova realtà calcistica: i LionSanfra, frutto della fusione tra i Lions San Carlo e l’Oratorio San Francesco. Obiettivo una squadra a 11 che possa rappresentare il territorio, dando ai giovani del comune l’opportunità di giocare su un campo regolamentare senza dover cercare altre società fuori zona.

Ecco i LionSanfra, per giovani nati tra il 2010 e il 2013

«Questo progetto – spiega Francesco Lo Verde, presidente del San Carlo – è nato per permettere ai ragazzi di Muggiò di giocare su un campo a 11. L’anno scorso l’iniziativa è stata proposta a tutte le parrocchie del comune, ma l’unica ad aderire è stata la parrocchia San Francesco. Nella scorsa primavera siamo partiti con 20 ragazzi, mentre quest’anno siamo arrivati a 32. Attualmente giochiamo sia a 7 che a 11».

La neonata LionSanfra accoglie giovani nati tra il 2010 e il 2013. «Stiamo cercando nuovi giocatori per rafforzare la squadra – continua Lo Verde – e invitiamo chiunque voglia dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato ad unirsi a noi. I volontari sono fondamentali: dirigenti, allenatori e genitori lavorano per far crescere il gruppo,. Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il supporto della vecchia guardia e dell’ex presidente Paolo Testa».

Ecco i LionSanfra, svolta per il calcio dilettantistico locale

La fusione tra Lions San Carlo e Oratorio San Francesco rappresenta una svolta per il calcio dilettantistico locale, ponendosi come esempio di collaborazione, ma anche con una visione educativa a lungo termine.

L’auspicio è che questa iniziativa possa diventare un punto di riferimento per tutto il territorio, valorizzando lo sport come strumento di inclusione e crescita personale. Il connubio da cui è nato il LionSanfra dimostra che unendo le forze si possono creare grandi opportunità, dando ai ragazzi di Muggiò la possibilità di sognare in grande, senza lasciare il proprio comune.