Duathlon cross, Triathlon Team Brianza in evidenza negli italiani di Triuggio

Ottimo avvio di stagione per gli atleti del Triathlon Team Brianza Lissone, che nella gara con in palio i titoli di campione italiano duathlon cross, disputata a Triuggio e organizzata dalla società alla quale sono affiliati, hanno conquistato importanti risultati.

Duathlon cross: Spinazzè e Menditto campioni italiani

Da sinistra, Morelli, Bianucci, Giardini e Mapelli

Infatti, in questa prima edizione dei tricolori di duathlon cross, caratterizzata dalla presenza di un altissimo numero di partecipanti, nella categoria Youth B femminile (nel programma gli atleti dovevano affrontare tre prove: 3 chilometri di corsa a piedi; 9 chilometri in bici; 1 chilometro e mezzo ancora di corsa a piedi), Giulia Bergamin con il crono di 49’25” si è classificata al secondo posto, nella gara vinta da Noemi Bogiatto (Cuneo Tri Team in 46’36”), mentre sul terzo gradino del podio è salita Iris Pecorari (Go Triteam in 50’53”). Nella categoria Youth maschile (il titolo se lo è aggiudicato Riccardo Giuliano del Valdigne Triathlon), Giacomo Giorgini del Triathlon Team Brianza Lissone si è posizionato al nono posto, con una prestazione di assoluto valore tecnico. Per la cronaca, i campioni italiani assoluti (i percorsi: 3 chilometri di corsa a piedi; 15 chilometri e 400 metri in bici; 1 chilometro e mezzo a piedi), sono Federico Spinazzè (Silca Ultralite) e Marta Menditto (Sai Frecce Bianche).

Duathlon cross: i lissonesi tra i top ten

Nel bilancio del Triathlon Team Brianza Lissone spiccano anche i piazzamenti tra i top-ten conquistati da altri atleti e in diverse categorie. Innanzitutto, nella classifica assoluta Age Group, al nono posto si è inserito Federico Muriero; nella categoria M1 Davide Cesari, Daniele Meroni, Matteo Vismara hanno completato la gara, rispettivamente, al quinto, sesto e settimo posto; nella M2, Luca Bellardo al settimo; nella S2 Stefano Bonanomi al nono; nella S4 Marco Giuseppe Maffuci al sesto. Nel settore femminile da evidenziare sono il secondo posto di Emanuela Morelli (categoria M1), il terzo di Valentina Giardini (categoria S4), il quarto di Allegra Bianucci (categoria S1) e il quinto di Chiara Anna Amalia Mapelli (categoria M3).