Cross per Tutti, record di atleti a Cesano Maderno: i risultati

A Cesano Maderno la seconda gara del circuito Cross per Tutti organizzata dall’Atletica Cesano segna il nuovo record di presenze di tappa. Domenica mattina sono stati 2265 gli atleti al traguardo (dato ufficioso). Ritorno vittorioso nella gara Elite per il triatleta Thomas Previtali (Atl. Vedano), mentre Sara Gandolfi (Pro Sesto) si conferma la numero uno al femminile così come Marcello Rosa (Daini Carate) tra i master over 50.

Gara Elite uomini (6 km) – Dopo una lotta incerta, a prevalere è il triatleta Thomas Previtali (Atl.Vedano) che stacca l’ex azzurrino Marco Zanzottera (Sangiorgese), primo degli under 23, con Luca Leone (CUS Pro Patria Milano – M35) terzo e primo dei master.

Gara femminile (4 km) – Prova solitaria per la 20enne brianzola Sara Gandolfi (Pro Sesto), dominatrice dal primo metro dei due giri del percorso. Buon secondo posto, staccata di una quindicina di secondi, per la triatleta Laura Ceddia (Atl. Vedano), mentre l’eterna Claudia Gelsomino (PBM Bovisio – F50) recupera la terza posizione ai danni di Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team).

Gara under 20 (4 km) – Gara di testa per una coppia di atleti, ma nel finale prevale lo junior Daniele Frezzato (CBA Cinisello), che piega un combattivo Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone), triatleta e allievo al primo anno.

Gara master over 50 (6 km) – Riconquistata la forma, ci prende ormai gusto Marcello Rosa (Daini Carate – M55), che dopo l’assolo di Canegrate replica da campione anche a Cesano Maderno. Posto d’onore per Paolo Donati (Daunia Running – M60); terzo è Massimo Figaroli (CBA Cinisello – M50).

Gare giovanili – Le prove under 16 sono indicative per la selezione regionale dei Campionati Italiani. Affollata la gara Cadetti, con oltre 200 atleti al via dove la spunta il valtellinese Filippo Bertazzini (Albosaggia), specialista della corsa in montagna, che piega Thomas Colombo (Atl.Riccardi Milano). Al femminile, gara in solitaria per Margherita Anelli (Atl. Meneghina). Dietro si piazzano Marta Prada (Euroatletica 2002), Aurora Demarco (Virtus Groane).

La categoria Ragazzi/e torna a correre suddivisa per anno di nascita. Per i nati 2010, conferma per Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) davanti a Leonardo Maggi (La Fenice). Al femminile vince Chiara Terrani (Atl. Desio) su Silvia Boga (Atl. Cesano).

Tra i nati 2011, vittoria per Giacomo Boga (Atl. Cesano) su Federico Iacoboni (Virtus Groane). Al femminile, dominio assoluto per Nabila Hamza (Atl.Gisa) su Agnese Lamperti (Centro Schuster).

Cross per Tutti, terza tappa al Bosco Urbano di Lissone

Domenica 5 febbraio il circuito fa tappa a Lissone all’interno del Bosco Urbano per la terza gara, prima della pausa prevista per domenica 12 febbraio. Organizza la Polisportiva Team Brianza Lissone.