Cross per Tutti: le premiazioni di Cesano Maderno, Alfieri ospite d’onore

Festa finale della 13esima edizione del Cross per Tutti, dopo le sei gare tra Cesano Maderno, Canegrate, Lissone, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo e Brugherio, impreziosite dalla partecipazione di 4.300 atleti, tesserati a duecento società.

Cross per Tutti: tutto esaurito all’Excelsior di Cesano Maderno

Il sipario del teatro Excelsior di Cesano Maderno si è aperto su una platea da tutto esaurito. Come ospite d’onore è intervenuto Luca Alfieri, azzurro di corsa campestre e dei 10000 metri. Il limbiatese, 23 anni, con sei partecipazioni ai Campionati Europei, mosse i primi passi nelle categorie giovanili del Cross per Tutti: perfetto esempio di talento e passione coltivati con cura. Sul palco con Alfieri la squadra Allieve dell’Euroatletica 2002, recente vincitrice del Campionato Italiano di Società di campestre a Cassino: Giorgia Franzolini, Carola Fancellu e Marta Prada.

Cross per Tutti Cesano Maderno Premiazione Luca Alfieri a destra – foto Roberto Mandelli/Fidal

Cross per Tutti: le società e le istituzioni

I saluti istituzionali sono stati aperti dal videomessaggio del presidente nazionale della Federazione di Atletica Stefano Mei, che si è complimentato per il successo e l’esemplare lavoro delle società Atl. Cesano, PAR Canegrate, Team Brianza Lissone, Euroatletica 2002, Atl. Cinisello e GSA Brugherio. Apprezzati gli interventi dell’assessore allo Sport di Cesano Rosanna Arnaboldi quindi dei presidenti di Fidal Lombardia e Milano: Gianni Mauri e Paolo Galimberti.

Cross per Tutti: i vincitori

Poi spazio agli applausi, alle foto e ai video per i vincitori. Tra le società, festa in casa Euroatletica 2002 Paderno Dugnano per la conquista delle classifiche Assoluti e Master (e del Trofeo Gianni Perini), terza vittoria invece per la PBM Bovisio Masciago in quella Giovanile.

Nel corposo elenco dei campioni del Cross per tutti compaiono anche atleti tesserati a società della Brianza. Sono nella Cat.Juniores: Edoardo Grassi (Team-A Lombardia – Brugherio) – Allieve: Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone). Ragazzi/e 2012: Matteo Mastropasqua (5 Cerchi Seregno), Ines Vogogna (Forti e Liberi Monza).

Categorie Master. M35: Urszula Ewa Portincasa (Atl.Vedano) – M45: Valeria Galimberti (Atl. Cesano). M55: Roberta Ghezzi (PBM Bovisio) – M75: Michele Colace (PBM Bovisio).