Cross per tutti al Bosco Urbano di Lissone: tutte le sfide

A Lissone domenica 5 febbraio all’interno del Bosco Urbano con l’organizzazione della Polisportiva Team Brianza Lissone è in programma la terza tappa del Cross per tutti di corsa campestre su un percorso rivisto e migliorato per accogliere i duemila e più atleti che si sono iscritti.

Cross per tutti al Bosco Urbano di Lissone: gara Elite

Sui saliscendi insidiosi del Bosco urbano, domenica è attesa una rivincita nella gara Elite (6 km) tra Thomas Previtali (Atl. Vedano) e Luca Leone (CUS Pro Patria Milano), primo e terzo a Cesano Maderno. Tra i due contendenti ci sarà però anche Carlo Bedin (Team-A Lombardia), e poi attenzione al ritorno di Riccardo Mugnosso (ex Vis Nova Giussano ora alla Caivano Runners), due volte azzurro under 23 agli Europei di cross.

Cross per tutti al Bosco Urbano di Lissone: femminile e Over 50

Nella gara femminile (4 km) sara ancora una volta Sara Gandolfi (Pro Sesto) contro tutte. A contrastarla ci proveranno le sorelle Miriam e Marta Scerra (PBM Bovisio).

La gara master over 50 vedrà il ritorno del valtellinese Roberto Pedroncelli (GP Santi Nuova Olonio – M55), campione italiano master di cross e di corsa in montagna e vincitore al Campaccio e alla Cinque Mulini.

Cross per tutti al Bosco Urbano di Lissone: le classifiche a squadre

Continua intanto anche la sfida a squadre. Dopo Cesano Maderno, nella classifica degli Assoluti guida ancora l’Euroatletica 2002 (645 punti), che ha staccato di oltre duecento punti il Team Brianza Lissone mentre è salita al terzo posto il CUS Pro Patria Milano.

La PBM Bovisio Masciago nel settore giovanile è davanti a tutte (12380 pt) con un consistente vantaggio su Euroatletica 2002, Atletica Concorezzo e Vis Nova Giussano.

Nella sfida Master, ancora l’Euroatletica 2002 al comando (786 pt) e che precede di 113 punti l’Ondaverde Athletic Team mentre più staccate ci sono Atletica Cinisello e PBM Bovisio Masciago.