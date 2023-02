Cross, ben 322 atleti al via nella seconda prova del campionato brianzolo

Alla seconda prova del campionato brianzolo di cross, disputata sabato 11 febbraio ad Agrate Brianza, perfettamente organizzata da I Gamber de Cuncuress, si sono presentati ai nastri di partenza 322 atleti, un numero elevato ove si consideri che questa trentaseiesima edizione del circuito è riservata solo ad atleti ed atlete a partire dalla categoria Juniores. La gara più partecipata è stata quella maschile dei Master, dalla categoria Over 50 sino a quella degli Over 70. In questo raggruppamento composto da 157 runners, ha vinto Stefano Ripamonti (Us San Maurizio-categoria SM50) in 20’43”, davanti a Marco Premoli (Atletica Paratico-categoria SM55) in 20’46”, terzo posto per Costantino Simonetta (Falchi Lecco-categoria SM55) in 20’48”.

Cross: tra le donne brilla Daniela Gilardi

Daniela Gilardi

Nella gara con tutte le categorie femminili e gli Juniores maschili a dominare sono stati quest’ultimi: ha vinto in 10’08” Daniele Corti (Atletica 87 Oggiono), davanti a Francesco Rognoni (Virtus Groane) in 10’29”. Prima tra le donne Anna Lietti (Gruppo Ethos Running Team-Vimercate) in 10’43”, davanti alla lissonese Martina Ripamonti (Polisportiva Team Brianza-Lissone) in 10’55” ed a Cinzia Cucchi (Castelraider-categoria SF40) in 11’01”. Anna Lietti è un’atleta polivalente che, tra l’altro, nel giugno 2022 si era imposta nella traversata del lago di Pusiano. Importante prestazione anche dell’inossidabile Daniela Gilardi, alla sua ventisettesima partecipazione al brianzolo: un record di presenze onorato con il miglior crono (12’07”) nella categoria SF55. Nella prova Assoluti e Master fino alla categoria M45, dominio degli atleti Seniores. Ha vinto infatti Matteo Burrini (Cus Insubria) in 18’42”, che sprintando nel finale ha preceduto di tre secondi Francesco Bassani, anch’egli affiliato al Cus Insubria ed il lecchese Davide Perego (I Falchi Lecco) con il crono di 18’52”.

Cross: i vincitori di tutte le categorie

Questi i vincitori di tutte le categorie. M50: Stefano Ripamonti (Us San Maurizio); M55: Marco Premoli (Atletica Paratico); M60: Roberto Masciadri (Organizzazione Sportiva Alpinisti); M65: Giuseppe Cerizzi (I Gamber de Cuncuress); M70: Aurelio Moscato (Libertas Cernuchese); Juniores femminili: Lara Oltolini (Atletica Andromeda); Juniores maschili: Daniele Corti (Atletica 87 Oggiono); Promesse femminili: Serena Mancuso (Atletica Andromeda); Seniores femminili: Anna Lietti (Gruppo Ethos Running Team); SF35: Letizia Gaffuri (Gruppo Ethos Running Team); F40: Cinzia Cucchi (Castelraider); F45: Giovanna Terraneo (I Marciacaratesi); F50: Paola Zaghi (Gs Zeloforamagno); F55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera); F60: Lopez Donzilia Cardoso (Gruppo Ethos Running Team)); Promesse maschili: Carlo Luciano Bedin (Team-A Lombardia Brugherio); M35: Alessandro Rocca (Daini Carate Brianza); M40: Andrea Santambrogio (Gsa Cometa); M45: Ferruccio Gamba (Alpinistico Vertovese); Seniores: Matteo Burrini (Cus Insubria Como-Varese).

Cross: a Monza la prossima tappa

La terza prova in programma sabato 25 febbraio nel parco di Monza, Cascina San Fedele (entrata porta Monza), sarà organizzata dal Gp Villasantese (tel: 347/ 4282422, Elio Riboldi).