Corsa in montagna: ancora a podio la skyracer Chiara Fumagalli

La skyracer Chiara Fumagalli ancora sul podio. È accaduto martedì nella corsa in montagna ai Piani d’Erna dove l’atleta tesserata all’Asd I Bocia di Verano Brianza si è classificata al terzo posto nella categoria femminile.

Corsa in montagna: il torneo, anche “sky baby”

Una splendida giornata di sole ha animato l’edizione numero 12 del Trofeo Adelfio Spreafico. Quella organizzata dai Falchi Lecco non è una semplice gara bensì una vera e propria festa che coinvolge tutti: dagli atleti alle famiglie i cui bimbi possono cimentarsi nella sky-baby organizzata appositamente sui prati dei Piani d’Erna dopo l’arrivo di tutti i concorrenti.

Circa 230 atleti hanno animato la gara competitiva, a loro si sono aggiunti anche una cinquantina di runner della corsa non competitiva, numeri importanti per una manifestazione che ricorda Adelfio Spreafico, persona appassionata di corse scomparso qualche anno fa e che si è speso sia per sostenere la squadra che organizza la corsa come nel campo della solidarietà.

Corsa in montagna: i risultati

Al termine dei 5,25 km (790 mt dislivello positivo e 120 dislivello negativo) dal piazzale della funivia di Erna al rifugio Marchett, il runner Andrea Elia (Osa Valmadrera) e Martina Bilora (La Sportiva) con il rispettivo crono di 34’06” e 43’17” hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione. Il podio maschile è stato completato da Alessandro Crippa (Gsa Cometa) in 34’09” e Sergio Bonaldi (Pegarun) in 35’19”. Nella classifica finale compaiono anche Davide Brambilla (I Bocia Verano Brianza) che ha concluso la prova al 57esimo posto assoluto in 44’21” e Carlo Ghezzi (Alpini Carate) all’82mo in 47’16”.

Al femminile dietro a Martina Bilora sono giunte al traguardo Irene Girola (Osa Valmadrera) in 43’42” e Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 44’16”, seguita da Ivana Iozzia (Corradini Rubiera) in 44’37”, maratoneta tre volte campionessa italiana e con otto presenze in nazionale.