Coppa Italia di skiroll: positivo il bilancio per la Polisportiva Team Brianza di Lissone

La Coppa Italia di skiroll si è conclusa a Pescocostanzo con la diciottesima prova, alla quale era presente anche Camilla Crippa della Polisportiva Team Brianza di Lissone, selezionata nella rappresentativa regionale del Comitato Alpi Centrali Fisi. Nel programma erano inserite due gare: una mass start di 7 Km in tecnica classica e una di 5,5 Km sempre in mass start ma in pattinato, su percorso misto. Nella prova sui 7 chilometri, l’atleta del Team lissonese si è posizionata al terzo posto assoluto, alle spalle dell’emiliana Anna Maria Ghiddi (Sc Olimpic Lama), già vincitrice nella stagione della Coppa del Mondo Junior di skiroll e del titolo mondiale di categoria conquistato a Madona, in Lettonia, e di Paola Beri del Nordik Ski Valsassina. Nella seconda gara, vinta sempre dalla Ghiddi, Camilla ha concluso con la quinta posizione assoluta a 49″ dalla vincitrice ma, in entrambe le gare, è salita sul secondo gradino del podio nella categoria Under18.

Coppa Italia di skiroll: tanti i piazzamenti di rilievo per il Team Brianza

Camilla Crippa e Carlo Mariani

Grazie a questi ultimi risultati, l’atleta del team brianzolo ha guadagnato una posizione nella classifica finale di Coppa Italia Assoluta, posizionandosi in tal modo al quarto posto, ed ha confermato il secondo posto alle spalle di Ghiddi nella classifica riservata alle atlete categoria Under 18. Sempre nella classifica finale della Coppa, la Polisportiva Team Brianza ha ottenuto altri tre podi, grazie al giovane Carlo Mariani, secondo nella categoria Under 14 e tra i Master categoria M2, con il primo posto di Marco Forzatti (atleta monzese da tempo tesserato al team lissonese) e con il terzo di Gabriele Biella. Dopo le diciotto prove, grazie ai risultati di tutti gli atleti, il Team Brianza si è collocato al quinto posto nella classifica finale per società della Coppa Italia, vinta dallo Sci Club Orsago.

«È stata una bellissima stagione: l’obbiettivo era quello di migliorare l’undicesimo posto a squadre del 2021 e di entrare nella top ten. Invece abbiamo chiuso con un prestigioso quinto posto -aggiunge Carlo Salvioni, presidente del Team Brianza-. Inoltre, sono arrivati anche quattro podi individuali nella classifica finale e la convocazione in nazionale della Crippa nelle ultime tre gare di Coppa del Mondo, senza trascurare i podi conquistati nelle varie tappe. Tutto questo grazie all’impegno dei nostri atleti, dello staff e al sostegno degli sponsor».