Coppa campioni di ginnastica, Mazzola (Sampietrina Seveso) mattatore

A Padova nella Coppa campioni di artistica i ginnasti brianzoli hanno ottenuto significativi risultati sia nei concorsi all-around sia nelle finali di specialità.

In campo maschile indiscusso mattatore è stato Pietro Mazzola. Il ginnasta della Sampietrina dopo aver contribuito alla promozione in serie A1 della squadra allenata da Pamela Cauli, Paolo Quarto e Giuseppe Bonzi, si è riconfermato atleta di livello imponendosi nel concorso generale per la categoria Junior seconda fascia con 77.750 punti con oltre tre punti di vantaggio su Ivan Rigon (Corpo Libero) e Riccardo Ruggeri (Formia). Nelle finali di specialità ha collezionato tre medaglie: oro alle parallele, argento alla sbarra, bronzo agli anelli e raggiunto il sesto posto al cavallo con maniglie. Ottimi riscontri anche per Daniele Somaschini (Cat. J3) che, concluso in decima posizione il concorso generale, nelle finali di specialità ha vinto il bronzo sulla sbarra e si è classificato quarto al cavallo e al quinto posto sugli anelli. Il senior Tommaso Bulla ha vinto il bronzo sulla sbarra mentre alle parallele ha chiuso in quinta posizione.

Coppa campioni di ginnastica, gli altri risultati

Inoltre negli Junior seconda fascia Diego Vazzola (Pro Carate B.) con 77.500 punti si è posizionato al secondo posto alle spalle di Simone Speranza (New Sport).

A Padova hanno gareggiato anche ginnasti di Sg. Meda, Casati Arcore e Pro Carate; in particolare nella categoria Open dove erano in pedana ginnasti Junior prima fascia ed i migliori della categoria A5 nei recenti Campionati Gold, i piazzamenti più significativi sono stati il 13esimo posto di Davide Scalvini (Pro Carate) ed il 16esimo di Andrea Pellecchia (Sampietrina).

Nella Coppa Campioni femminile tra le società con il maggior numero di atlete in pedana c’era la Gal Lissone. “Per tutte le nostre dieci atlete si è trattato di un ottimo test in un contesto di alto livello specie per Alexia Angelini, il capitano della squadra di Serie A1, che conquistare l’accesso all’Assoluto nella specialità della parallela si è inserita in settima posizione” commentano dalla società presieduta da Christian Brenna.