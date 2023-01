Concorezzo celebra l’atletica giovanile: i premiati brianzoli dal Comitato Fidal

Dopo due anni di stop per la pandemia è tornato il Galà di fine stagione del Comitato Provinciale Fidal Milano. La grande festa dell’atletica giovanile, relativa alla stagione 2022 appena conclusa, si è svolta sabato pomeriggio a Concorezzo nel teatro San Luigi in via De Giorgi, struttura adatta ad ospitare senza limitazioni atleti, tecnici e tifosi di tutte le società. Sul palco sono sfilati i migliori atleti per via dei risultati ottenuti in un anno peraltro ricco di soddisfazione e successi per l’atletica milanese.

Concorezzo celebra l’atletica giovanile: 105 atleti premiati

Ad accoglierli, erano presenti tra le autorità sportive, Claudia Giordani vice presidente Coni Nazionale, Gianni Mauri e Paolo Galimberti rispettivamente presidenti del Comitato regionale Lombardo e del Comitato Provinciale Milano di Fidal. Nel corso della manifestazione ben 105 atleti sono stati premiati e precisamente 34 Cadetti, 35 Cadette, 20 Ragazzi e 16 Ragazze, in rappresentanza di 37 società del Comitato milanese Fidal che svolge la propria attività in comuni delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

Concorezzo celebra l’atletica giovanile: Cadette e Cadetti

Nel corposo elenco degli atleti tesserati i club presenti in quest’ultima provincia distintisi nel corso della stagione sono state premiate nella categoria cadette Alice Caglio (Vis Nova Giussano), Giulia Elisa Sironi e Vittoria Bono (Atletica Monza); Gaia Carbone, Alessia Castoldi, Benedetta Falasconi (Athletic Club Villasanta); Alice Maria Elli, Amanda Bovini (Atletica Desio); Stephanie Francesca Sabbatini (5 Cerchi Seregno): Sofia Bertazzolo (Pbm Bovisio Masciago).

Nella categoria cadetti: Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza); Tommaso Gobbi (Atletica Albiate); Emanuele Fiorucci, Filippo Bianchini, Federico Sironi, Gabriele Balbo (Atl.Monza); Fabio Furlan (Gsa Brugherio); Luca Castellazzi (Atl.Desio); Jacopo Gugliersi (Athl.Club Villasanta); Andrea Rossi, Benjamin Volpi (Atl.Concorezo); Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago).

Concorezzo celebra l’atletica giovanile: Ragazze e Ragazzi

Nella categoria Ragazze: Letizia Cendou e Giulia Rossetti (Virtus Groane), Eleonora Rossi (Atl Monza), Caterina Meani, Elisa Ferrari, Greta Negrini, Sara Schwetz (Athletic Club Villasanta), Sofia Ciccarelli (Pbm Bovisio Masciago), Grace Zefi (Atletica Desio).

Ragazzi: Fabrizio Lanzini, Elia Caprotti (Gsa Brugherio), Andrea Lanzillotta, Davide Ronchi (Pbm Bovisio Masciago), Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno), Simone Forlanelli (Atletica Concorezzo), Francesco Rossi (Atletica Monza), Gabriele Saia e Daniele Carrara (Atletica Desio), Alex Borgonovo (Forti e Liberi Monza), Riccardo Bina (Virtus Groane).

Concorezzo celebra l’atletica giovanile: classifica a squadre

Nella classifica a squadre Cadette prima a pari merito Atletica Concorezzo, quarta Atletica Desio; Cadetti: seconda Atletica Concorezzo davanti a Atletica Desio. Ragazze: prima Athletic Club Villasanta, tra le migliori sei anche Concorezzo, Desio e Bovisio Masciago. Ragazzi: primo Villasanta davanti a Concorezzo e Desio.