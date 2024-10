Ciclismo: stagione finita per Giacomo Nizzolo, troppi incidenti

Stagione finita per Giacomo Nizzolo. Il corridore brianzolo (classe 1989 – tesserato al Q 36.5 pro Cycling Team), recentemente ha riportato ferite in incidenti avvenuti in corse disputate in Germania e in Francia. Nizzolo per curare tutti i malanni che lo affliggono ha ritenuta conclusa l’attuale stagione.

In un incidente stradale avvenuto in Svizzera lo scorso 23 dicembre aveva riportato la frattura del piatto tibiale della gamba destra e per risalire la china ha sostenuto enormi sacrifici.