Ciclismo, si torna in pista e gli atleti brianzoli brillano a Dalmine e in Francia

Per il talentuoso Matteo Fiorin è un periodo decisamente importante contraddistinto dalla conquista di importanti risultati. L’atleta di Baruccana (Seveso) nel giro di pochi giorni infatti ha impreziosito di allori il suo palmares e, dopo aver festeggiato a inizio giugno sul traguardo di Treviglio, il quinto successo in corse su strada, si è dedicato alla pista e, quel che conta, con profitto. L’atleta brianzolo che gareggia nella categoria juniores per il Pool Cantù-GB Junior innanzitutto a Dalmine, nei campionati regionali lombardi disputati martedì 6 giugno, ha messo a segno una doppietta vincendo la gara ed eliminazione davanti al compagno di squadra il valdostano Etienne Grimod quindi quella del keirin dove ha preceduto Matteo Grosso (Brunero). Matteo, poi ha vinto la medaglia d’argento nello scratch (vittoria di Grimod) e quella di bronzo nella corsa a punti dove il podio è stato interamente monopolizzato da corridori del Pool Cantù. Infatti sul gradino più alto è salito il lentatese Alessandro Mario Dante e sul secondo Etienne Grimod.

Archiviato le gare di Dalmine, Matteo è volato in Francia e con la maglia della nazionale azzurra, il campione del mondo ed europeo è stato protagonista al Festival Internationale de la Piste che si è svolto nel velodromo TPM di Toulon nella provincia Mediterranée. Fiorin, ha gareggiato in promiscuità con gli Elite sfiorando addirittura il successo nella Madison (in coppia con Juan David Sierra, Biringhello) chiudendo la prova in seconda posizione. Matteo si è reso protagonista anche della Corsa a Punti juniores dove ha conquistato il secondo posto, questa volta dietro il compagno di nazionale Juan David Sierra (Biringhello), mentre un altro azzurro il friulano Davide Stella si è classificato al terzo posto.

Fine settimana importante anche per Leonardo Vesco. L’atleta di Besana B.za tesserato al team Giorgi sabato si è classificato al quarto posto a Puegnago del Garda in una corsa valida per il campionato lombardo juniores su strada vinto da Davide Donati (Trevigliese). Domenica a Brione, nel bresciano, Leonardo si è riscattato conquistando il secondo posto nella corsa disputata sul percorso di 103 chilometri vinta da Michele Bonometti (Flanders Love Sportland).

Dalle corse per i professionisti arriva una buona notizia anche per Giacomo Nizzolo. L’atleta di Muggiò, questa domenica, a Brugge si è classificato al settimo posto nella gara di 190 chilometri vinta da Jasper Philipsen. Lo sprinter della Alpecin-Deceuninck ha conquistato la Elfstedenronde avendo la meglio su Caleb Ewan, australiano della Lotto Dstny e sul campione d’Europa Fabio Jakobsen della Soudal – Quick Step.