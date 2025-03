L’atteso ritorno di Giacomo Nizzolo. Dopo mesi dedicati al recupero della miglior condizione fisica dopo una caduta, il corridore brianzolo (classe 1989 – tesserato al Q 36.5 pro Cycling Team) in febbraio ha gareggiato in Oman e lo scorso fine settimana in una prova in linea in Belgio.

Ciclismo: Nizzolo torna in gara e prende il podio, in Oman nella seconda tappa del Tour

Nel Tour of Oman di cinque tappe, per la prima volta nel 2025 è salito sul podio. È accaduto nella seconda frazione dove si è classificato al secondo posto al termine di una concitata volata con il velocista olandese Olav Kooij (Team Visma) classe 2001. Nizzolo inoltre nella prima frazione aveva conquistato il decimo posto mentre nella classifica finale del Tour of Oman vinto da Adam Yates (UAE Team Emirates) si è classificato nono nella speciale graduatoria a punti e soprattutto ha contribuito a posizionare al primo posto la squadra Q 36.5 pro Cycling. Rientrato in Europa, Nizzolo ha proseguito la preparazione e sabato 8 marzo in Belgio é salito sul terzo gradino del podio nel Gp Criquielion dopo aver aiutato Matteo Moschetti, compagno di squadra, a conquistare la vittoria numero undici della sua carriera.

«Il finale era insidioso, con due strappi e strade strette. – le parole di Giacomo –La squadra però ha sempre tenuto la posizione giusta controllando gli ultimi attaccanti. Poi c’è stata la volata finale con la vittoria di Matteo e con il mio importante terzo posto».

Ciclismo: mostra fotografica a Cesano Maderno verso il Giro

In Brianza c’attesa per il prossimo Giro d’Italia e sabato 15 marzo alle 12 a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno viene inaugurata la mostra fotografica “Ladri di Biciclette, Fotografie del Neorealismo nell’Italia della rinascita”. La bicicletta al centro della scena, con una novantina di scatti che raccontano storie e passioni di un’epoca.