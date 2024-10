Ciclismo: Lorenzo Nespoli campione italiano cronosquadre

Lorenzo Nespoli campione italiano cronosquadre. Il corridore di Giussano con il team MBH Colpack Ballan CSB completato da Christian Bagatin, Matteo Ambrosini, Eduardo Cipollini ha conquistato il prestigioso titolo a Cavaso del Tomba, nel trevigiano, completando i 37.2 chilometri in 44’34” e con un vantaggio di 31” sul Cycling Team Friuli.

«Questo successo è il frutto di una grande coesione – hanno spiegato Nespoli e i suoi compagni di squadra – Ci siamo allenati a lungo insieme con le bici da cronometro. Siamo partiti subito forte e i primi rilevamenti cronometrici lo hanno confermato. Il percorso era impegnativo, richiedendo coordinazione e uno sforzo massimale da parte di tutti».

Davide Martinelli, tecnico con una vasta esperienza nelle cronometro, ha guidato la squadra dall’ammiraglia: «I ragazzi sono stati eccezionali. Sottolineo la forza del gruppo e l’impegno di chi non ha corso, come Leonardo Vesco di Besana Brianza la nostra riserva, che si è preparato con grande professionalità. La cronometro non era facile da gestire ed era fondamentale saper guidare bene il mezzo. Anche da corridore ho maturato importanti esperienze nelle cronosquadre, e il mio compito era trasmettere questi automatismi ai ragazzi». Per Nespoli (classe 2004) è la terza medaglia conquistata quest’anno in gare a cronometro: il 28 aprile a Capraia e Limite nella cronoscalata aveva vinto l’oro; il 1^ giugno a Romanengo il bronzo nel Campionato regionale individuale Under 23.

Ciclismo, Allievi: terza vittoria stagionale per Belato (Biassono)

In una gara su strada per la categoria allievi è da segnalare l’impresa di Achille Belato (US Biassono) che a Besnate ha conquistato la terza vittoria stagionale precedendo di 24” Giacomo Campidelli (Pol.Fiuminicese). Grande prestazione anche degli altri ragazzi e soprattutto di Pietro Lucini sesto all’arrivo.

Ciclismo, ciclocross: Salus Seregno a podio a Osoppo

Nel ciclocross a Osoppo è proseguito il buon momento dei corridori della Salus Seregno. Nella terza tappa del Giro Regioni, nella categoria allievi 1° anno, secondo e terzo posto per Michel Careri e Matteo Gualtieri; terzo posto anche per Sara Peruta (allieve) e Giovanni Bosio (allievi 2° anno).