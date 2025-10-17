Si è conclusa in bellezza la stagione agonistica 2025 delle società UC Biassono e Pool Cantù – Sovico – GB Team.

Ciclismo: gli Allievi del team di Sovico

Domenica scorsa a Marcaria, nel Mantovano, gli Allievi del team di Sovico, diretti da Ferrari, Alberti e Buttini, sono stati protagonisti dell’ennesima prestazione di rilievo culminata con il successo in volata del giovane sprinter Marco Gregori che, dopo 84 chilometri di gara, si è lasciato alle spalle Simone Bolzoni (Mincio-Chiese) e Cesare Castellani (GS Cicli Fiorin). Gregori per la sesta volta in stagione è salito sul primo gradino del podio mentre Ivan Aldo Casabona, altro atleta di Sovico, si è piazzato al decimo posto.

Ciclismo: gli Allievi dell’Us Biassono

Anche gli Allievi dell’US Biassono hanno chiuso la stagione con una vittoria. Sulle strade dei Muri del Vescovado a firmare l’impresa è stato Raffaele Armanasco che ha conquistato con un minuto di vantaggio su Mirko Nembrini di Cene la sesta vittoria stagionale, la 13° nella stagione con quella conquistata dalla società presieduta da Annalisa Maino a San Paolo D’Argon, impreziosita altresì da molti piazzamenti,.

Ciclismo Biassono Armanasco Raffaele a San Paolo D’Argon

Ciclismo: i Giovanissimi di Sovico e la Baby Challenge Lariana d’argento

Nella categoria Giovanissimi anche la stagione del VC Sovico si è conclusa sul podio. La squadra ha conquistato il trofeo riservato alla terza Società classificata nella gara disputata a Faloppio. La manifestazione era valida anche come prova conclusiva della Baby Challenge Lariana e anche in questo caso gli atleti sovicesi sono saliti sul secondo gradino del podio nella speciale graduatoria stilata in base ai risultati ottenuti dalle squadre nelle gare disputate in località delle province di Como e Lecco.

Fermati i pedali è anche tempo di bilanci e Laura Vergani, che con Andrea Costa e Sharon Rigamonti ha diretto gli atleti di Sovico nella categoria Giovanissimi, ha così analizzato l’annata: «Siamo decisamente soddisfatti della stagione. Dobbiamo fare un plauso ai ragazzi e alle ragazze perché i risultati sono stati anche migliori di quello che ci saremmo aspettati ma soprattutto perché tutti hanno mostrato impegno e crescita continua. Abbiamo lavorato tanto cercando di gettare le basi per quando passeranno di categoria e puntato molto sull’importanza del gruppo squadra, per questo è stato fondamentale il campus estivo».