Ciclismo giovanile: Longoni e Piva nelle selezioni regionali

Dopo la pausa ferragostana è ripresa a pieno ritmo la partecipazione alle corse di ciclismo su strada da parte dei giovani corridori tesserati a società della Brianza.

Innanzitutto in una gara per atleti juniores disputata a Terricola, sulle strade della Valdera, in provincia di Pisa, Daniele Longoni, atleta di Cesano Maderno tesserato alla Salus Seregno De Rosa, si è classificato all’ottavo posto nella impegnativa corsa dove, nel finale, erano inseriti anche due tratti sterrati di circa due chilometri e mezzo. Mentre i principali favoriti della gara si sono marcati a vicenda, Giacomo Dentelli portacolori del GB Team Pool Cantù è riuscito a conquistare la prima vittoria stagionale dopo due precedenti secondi posti. La gara valida per il Trofeo Irriducibili-Trofeo Caduti sul Lavoro ha visto al via 85 juniores affiliati ad una ventina di società. Nel finale Dentelli da saputo mantenere le prime posizioni per poi prodursi in uno sprint vincente pur avendo di fronte due ottimi velocisti come i fiorentini Pavi Degl’Innocenti (Team Vangi Il Pirata) e Niccolò Iacchi (Franco Ballerini-Lucchini Energy).

Ciclismo giovanile: le sfide regionali di Longoni e Piva

Longoni dopo questo ennesimo piazzamento stagionale, è stato selezionato da Massimo Casadei, responsabile tecnico Comitato Fci Lombardia nella squadra regionale che domenica gareggia a Vertova nel Trofeo Paganessi. Nel Giro della Lunigiana, in calendario dal 4 al 7 settembre a difendere i colori della Lombardia è stato convocato Matteo Piva della Giovani Giussanesi che attualmente occupa il 15esimo posto nella classifica lombarda di rendimento per corridori juniores.

Ciclismo giovanile: i risultati di Pool-Sovico-Gb Team

Sono invece ripresi in Piemonte gli impegni agonistici del Pool Cantù – Sovico – Gb Team. Gli allievi guidati dai tecnici Ferrari, Alberti e Buttini, hanno gareggiato nel Torinese, a Bollengo, dove si è svolto il Trofeo Angelo Ricca su un circuito cittadino che gli atleti hanno percorso diverse volte per 80 chilometri complessivi. La gara è stata vinta da Alessio Missaglia di Alzate Brianza, al quarto posto si è inserito Mattia Dones (Giovani Giussanesi) e, nell’ordine, al sesto e al decimo posto Lucas Mirko Maffei e Marco Micheli di Sovico.