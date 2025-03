Ciclismo: Brianza in volata al ritorno in gara su strada, Nicole Bracco subito a podio

L’inizio della primavera è coinciso con la ripresa delle gare di ciclismo professionistico su strada per tutte le categorie. Innanzitutto nel settore femminile è da evidenziare la partecipazione alla Milano-Sanremo di Maria Giulia Confalonieri di Seregno (Team Uno X Mobility) e di Sara Fiorin di Seveso, frazione Baruccana (Ceratizit Pro Cycling). Entrambe hanno ottenuto significativi piazzamenti nella corsa vinta dalla olandese Lorena Wiebes campionessa europea del team SD Worx Protime, sulla connazionale Marianne Vos (Team Visma), atleta tuttora popolare in Brianza per aver vinto alcune edizioni del Giro Donne a tappe organizzate da un gruppo di sportivi di Sovico coordinati da Giuseppe Rivolta.

Ciclismo: Brianza in volata al ritorno in gara, le giovani al Gp Città di Riccione

Giovani atlete invece hanno fatto il loro debutto nel Gp Città di Riccione. Subito protagonista la 13enne Nicole Bracco (SC Cesano Maderno), vincitrice dell’Oscar TuttoBici 2024, che ha dominato la volata tra le esordienti superando Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini), Alessandra Luna (Foligno), la compagna di squadra Aurora Cerame. A completare il successo della formazione diretta da Guido Roncolato, si è aggiunta la nona posizione di Camilla Paravagna.

Nella gare delle allieve la ravennate Giulia Dollaku (Pol. Fiumicinese FAIT) ha fatto valere il suo spunto superando il tandem del Cesano Maderno composto da Carlotta Ronchi ed Emma Colombo; sesto posto per Vivienne Cassata.

Ciclismo: Brianza in volata al ritorno in gara, Riccardo Longo terzo a Monte San Quirico

Nel settore maschile, nella gara per allievi disputata a Monte San Quirico (Lucca) Riccardo Longo (US Biassono) si è classificato al terzo posto nella prova vinta da Tommaso Cingolani (Petrucci). A Ceresara, nel GP Fiera della Possenta per Under 23, Matteo Fiorin (MBH Bank-Ballan) si è classificato settimo nella gara vinta da Simone Lucca (Gragnano) Infine a Piedimulera, in Piemonte, nella corsa per juniores, primo piazzamento tra i top ten di un corridore della Salus Seregno presieduta da Marco Moretto. E’ Daniele Longoni classificatosi al nono posto nella gara vinta da Giacomo Rosato (Team Giorgi).