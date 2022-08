Ciclismo, anche due brianzoli nelle squadre che rappresenteranno l’Italia agli europei su strada

Le squadre nazionali italiane di ciclismo su strada (in linea ed a crono), mountain bike, pista e Bmx freestyle si preparano a partire per Monaco di Baviera, dove dall’11 al 21 agosto sono in programma i campionati europei. «Una rassegna straordinaria -ha precisato Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo-, con molte discipline che la renderanno ricca di emozioni». Nel contempo, i vari commissari tecnici hanno diramato le convocazioni e nel gruppo degli atleti chiamati a difendere la maglia azzurra compaiono anche Maria Giulia Confalonieri di Seregno, che ha conquistato risultati importanti nel recente tour de France Femmes, e Giacomo Nizzolo di Muggiò.

Ciclismo: le ambizioni non mancano

Maria Giulia Confalonieri



Roberto Amadio, team manager delle squadre nazionali, ha spiegato le ambizioni italiane per questo evento continentale: «Partendo dalla specialità strada, gli atleti arrivano da una stagione con un calendario intenso, in particolare a luglio ed agosto. Selezionare i nomi non è stato semplice. Presentiamo una squadra ambiziosa, nella quale ci sono poi uomini di esperienza come Giacomo Nizzolo, Jacopo Guarnieri e Matteo Trentin, fondamentali nella gestione di corsa». Identico l’entusiasmo per il settore femminile: «Anche per le donne un calendario intensissimo, con Giro e Tour con le ragazze sempre protagoniste. A Monaco, con le olandesi, saremo i fari della corsa. Lo spirito di gruppo sarà il nostro vantaggio rispetto alle altre formazioni. Veniamo da una stagione sin qui esaltante e speriamo che si continui in questa direzione».

Ciclismo: i convocati agli europei, nome per nome



Il programma per le corse su strada: 14 agosto, strada uomini (partenza a Murnau). Il commissario tecnico Daniele Bennati spiega: «Ho affiancato ai giovani corridori atleti esperti. Veniamo da anni di successi e siamo campioni uscenti con Sonny Colbrelli. Per noi questo è un campionato di transizione, un modo per iniziare il cammino verso Parigi 2024. Non partiremo come squadra favorita, ma abbiamo scelto gli uomini più adatti ad un percorso veloce, tra cui Nizzolo». Convocati: Alberto Dainese, Team DSM; Filippo Ganna, Ineos Grenadiers; Matteo Trentin, Uae Team Emirates; Jonathan Milan, Bahrain Victorius; Giacomo Nizzolo, Israel Premier Tech; Luca Mozzato, B&B Hotel-Ktm; Jacopo Guarnieri, Groupama Fdj; Filippo Baroncini, Trek Segafredo. 21 agosto, strada donne (partenza a Landsberg). Il commissario tecnico Paolo Sangalli afferma: «Si tratta di un campionato europeo per ruote veloci. Come al solito ci giocheremo la sfida con l’Olanda. Vedremo una corsa ricca di attacchi da parte di tutte quelle nazioni che non vogliono arrivare in volata. Può succedere di tutto e noi dovremo essere bravi a capire le varie situazioni di corsa. Andiamo a giocarci questa maglia con grande rispetto delle avversarie, ma senza timore di nessuno». Convocate: Elisa Balsamo, Trek Segafredo; Marta Bastianelli, Fiamme Azzurre-Uae Team Adq; Rachele Barbieri, Fiamme Oro-Liv; Maria Giulia Confalonieri, Fiamme Oro-Ceratizit Wnt Pro Cycling; Barbara Guarischi, Movistar; Elena Cecchini, Sd Worx-Fiamme Azzurre; Ilaria Sanguineti, Valcar-Travel Service; Arianna Fidanza, BikeExchange Jayco.