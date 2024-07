Calciomercato: Paleari acquistato dal Toro, Simeri ritorna alla Folgore

Due notizie hanno attirato l’attenzione degli sportivi: la prima, quella più significativa, riguarda il portiere Alberto Paleari di Seregno ingaggiato dal Torino, la seconda invece arriva dalla Folgore Caratese che abbraccia nuovamente Simone Simeri. L’attaccante, era già stato in Brianza nella stagione 2016/2017, quando segnò 21 gol in 30 partite. Una stagione super… che valse la chiamata del Novara in Serie B. Ora, dopo tanti anni nei professionisti in Serie C (e con 9 presenze in Serie B all’Ascoli), torna a Carate Brianza.

Calciomercato: il ritorno di Simeri a Carate

Il comunicato del club “L’U.S. Folgore Caratese comunica di aver acquisito a titolo definito dalla Società Sportiva Bari il diritto alle prestazioni del calciatore Simone Simeri, che ha sottoscritto un contratto triennale che lo legherà al club biancoazzurro fino al 30 giugno 2027”.

Calciomercato: Palearie e la sua carriera

Alberto Paleari, seregnese doc nato il 29/8/1992, ruolo portiere nelle ultime stagioni al Benevento in serie C, è stato acquistato a titolo definitivo dal Torino e ha firmato un biennale (fino al 2026) con opzione per il terzo anno.

Alberto calcisticamente è cresciuto nel Seregno FBC 1913. Quindi è passato all’Aldini Bariviera e poi ha proseguito nel settore giovanile del Milan dove ha militato per tre anni. Nell’ultima annata è stato convocato da Mister Massimiliano Allegri come terzo portiere alle spalle di Abbiati e Amelia. In quell’anno il Milan ha vinto lo scudetto e anche Alberto compare nel palmares. Durante la sua carriera ha giocato con le maglie di Ponte San Pietro-Isola, Tritium di Trezzo sull’Adda, Virtus Verona e Giana Erminio di Gorgonzola.Da professionista nell’estate 2016 viene ingaggiato dal Cittadella che lo fa esordire in Serie B e nell’ottobre 2020 passa al Genoa che l’anno successivo lo cede in prestito al Benevento. Con i sanniti, Paleari diventa nuovamente titolare e dopo un anno viene riscattato. A Benevento il 2 marzo 2024 ha raggiunto le 100 presenze ufficiali. Ora inizia un nuovo capitolo sportivo con la gloriosa maglia del Torino.