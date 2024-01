Calciomercato: il Monza su Bakker dell’Atalanta, si allontanano Radonijc e Kean

L’arrivo di Daniel Maldini, per quanto suggestivo, non copre tutte le esigenze di una rosa tanto numericamente profonda quanto bisognosa di qualche piccolo ritocco per confermare le ambizioni di una salvezza tranquilla. E magari iniziare a programmare anche la prossima stagione, sempre in Serie A.

Il giovane in prestito dal Milan aggiunge un po’ di talento e freschezza al reparto offensivo, ma sulla trequarti, mentre davanti si attende più di ogni altra cosa di capire il futuro di Colombo. Il centravanti, che, anche lui in prestito dai rossoneri, finora ha segnato tre gol in campionato e nelle ultime partite ha perso la titolarità a scapito di un ottimo Mota Carvalho, potrebbe essere richiamato e usato come pedina di scambio dal club milanese per abbassare le pretese sugli obiettivi di mercato, ma tutto questo succederà eventualmente negli ultimi giorni.

Calciomercato, un nuovo attaccante per il Monza potrebbe essere Pellegri (Torino)

L’arrivo di Maldini compenserebbe la perdita ma solo in parte, perché il Monza a quel punto dovrebbe comunque dotarsi di un nuovo attaccante centrale, che potrebbe essere Pellegri, oggi al Torino, mentre è sempre più lontano Kean della Juventus.

Nel frattempo sembra definitivamente tramontata l’ipotesi di acquisire Radonijc sempre dai granata piemontesi. Il fantasista serbo aveva dato la sua disponibilità, ma il Monza avrebbe voluto prenderlo in prestito per sei mesi per poi decidere con calma il da farsi con la società del presidente Cairo, mentre dall’altra parte volevano un’assicurazione sulla cessione definitiva, cosa che al momento in casa brianzola non possono permettersi. Per questo la trattativa è naufragata ed ora il giocatore, da separato in casa, sta ascoltando le proposte dall’estero, con il Maiorca interessato in Liga Spagnola.

Calciomercato: su Bakker oltre al Monza c’è anche il Torino

In caso di arrivo di Radonijc il Monza avrebbe potuto separarsi più leggermente da Valentin Carboni. Il classe 2005 sta esplodendo e l’Inter sa di poterlo utilizzare come pedina di scambio, sempre in prestito, oppure inserirlo direttamente in rosa al posto di Sanchez qualora si trovasse una nuova destinazione per il cileno.

Sarebbe un duro colpo per i biancorossi, una perdita importantissima. Infine, le ultimissime notizie portano a contatti sempre più serrati per ingaggiare Bakker dall’Atalanta. L’esterno mancino, visto anche in Champions League con il Psg, sarebbe un rinforzo vero per la fascia. A Bergamo hanno già confermato di potersene privare, ma di mezzo c’è di nuovo il Torino che spinge forte su indicazione di Juric. È la situazione più incipiente, potrebbe risolversi tutto in poche ore.