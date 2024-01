Serie A: Daniel Maldini al Monza e c’è subito l’Inter, tutto il mercato biancorosso

Galliani riabbraccia un Maldini, questa volta non Paolo, con il quale ha condiviso anni e anni di vittorie in rossonero, ma Daniel, figlio e trequartista cresciuto nel settore giovanile del Milan. È lui il primo rinforzo ufficiale del Monza nel mercato invernale. Classe 2001, ha esordito in Serie A proprio con la squadra di Milano, per poi andare in prestito allo Spezia la scorsa stagione e all’Empoli nei primi sei mesi di quella corrente. Ha già anche timbrato il cartellino in massima categoria, sia con il Milan che con lo Spezia. Oltretutto l’anno scorso con la maglia dei liguri segnò proprio contro l’Inter che sarà la prossima avversaria del Monza in un inedito derby per la famiglia Maldini.

Serie A, Daniel Maldini al Monza e c’è subito l’Inter: «La scelta migliore per me»

«Diciamo che mi sento già a casa, l’arrivo è stato perfetto e sono felice di essere qui – ha detto nelle primissime ore da neo biancorosso – Ho parlato con Palladino, il mio obiettivo è aiutare la squadra il più possibile. Ho parlato anche con mio padre: il trasferimento è stato tutto molto veloce, abbiamo parlato e abbiamo deciso che questa fosse la scelta migliore per me. Subito l’Inter? Una partita importante come tutte ma sarà speciale per me, quasi un derby».

Il ruolo è quello del giocatore offensivo, probabilmente trequartista sul centrosinistra: con Mota Carvalho spostato più frequentemente da centravanti, Caprari fermato dal ginocchio e Papu Gomez dalla squalifica, al momento è Maldini a chiudere il reparto con Vignato, Valentin Carboni e Colpani.

Serie A, tutto il mercato biancorosso: idea Radonijc del Torino

Sullo sfondo c’è anche Radonijc del Torino, che è disponibile al trasferimento, ma il Monza deve superare la concorrenza economicamente vantaggiosa per i granata di una squadra del campionato americano.

Serie A, tutto il mercato biancorosso: le uscite

Nel frattempo, un altro Carboni, Franco, ha fatto ritorno all’Inter per essere girato in cadetteria alla Ternana. Il club sta lavorando al momento sulle uscite: Bettella e Cittadini piacciono in Serie B, così come Maric che interessa al Catanzaro.

Palladino non vuole trattenere nessuno, anzi sarebbe per lasciare andare i giocatori laddove possano avere maggior spazio.

Serie A, tutto il mercato biancorosso: le entrate

Per le entrate invece, si cercano un esterno (piacciono Bartesaghi del Milan, Bakker dell’Atalanta, mentre il sogno Iling Jr sembra destinato a rimanere tale) e un attaccante. Numericamente, ora che è arrivato Maldini, la rosa è completa.

Serie A, tutto il mercato biancorosso: il futuro di Colombo, Kean e i punti da chiarire

Ma ci sono tanti punti da chiarire: intanto il destino di Colombo che, al Monza in prestito secco, potrebbe essere richiamato dal Milan e utilizzato come merce di scambio per arrivare ad altri obiettivi. In quel caso i brianzoli dovrebbero rimediare una punta abile e arruolabile. Galliani ci ha provato con la Juventus per Kean. La società è d’accordo, ma il giocatore non ha sciolto le riserve, anche se vorrebbe una piazza in cui rilanciarsi per non perdere l’Europeo con la nazionale italiana.