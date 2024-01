Serie A: Daniel Maldini è un giocatore del Monza

Il Monza aggiunge un Maldini in attacco La società biancorossa ha firmato Daniel Maldini, figlio minore di Paolo, in arrivo dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno.

Daniel Maldini, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Milan con cui ha esordito in Serie A a diciotto anni nel febbraio 2020 confermando una tradizione di famiglia. A settembre 2020 proprio contro il Monza aveva segnato il gol in rossonero, in una amichevole a San Siro. Nel 2021 l’esordio in Champions League e il primo gol in Serie A, poi la festa per lo scudetto. Nelle ultime due stagioni è stato allo Spezia (20 presenze e tre gol) e quest’anno all’Empoli. Fino al mercato invernale.