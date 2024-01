Serie A, Monza-Inter LIVE 0-2: Calhanoglu e Martinez portano avanti gli ospiti

⚫️🔵 22′ Occasione per l’Inter per firmare il tris: traversone col contagocce dalla sinistra di Dimarco per Thuram che colpisce in estirada, col destro, spedendo fuori il pallone.

⚪🔴 16′ Timida reazione biancorossa: Colpani prende palla e calcia dal limite dell’area non inquadrando la porta. Primo tiro del Monza che prova a rispondere ai continui attacchi di marca nerazzurra.

⚫️🔵 14′ L’Inter raddoppia dopo appena due minuti: cross dal fondo di Dimarco per l’accorrente Martinez che insacca da due passi. MONZA 0 – INTER 2

⚫️🔵 12′ Dal dischetto realizza Calhanoglu che spiazza Sorrentino. MONZA 0 – INTER 1

⚫️🔵 11′ L’arbitro Rapuano viene richiamato dal VAR per un tocco di mano di Gagliardini sul colpo di testa di Martinez.

⚫️🔵 11′ RIGORE PER L’INTER!

⚫️🔵 10′ Traversone dalla destra di Pavard per il colpo di testa di Martinez che manda fuori di un soffio.

⚫️🔵 7′ Assedio nerazzurro in questi primi minuti di gioco: ci prova Calhanoglu da fuori area con una bordata col destro che non inquadra lo specchio.

🟨 4′ Ammonito Colpani per un fallo commesso su Bastoni.

⚫️🔵 3′ Il primo sussulto è degli ospiti: il pericolo arriva da una lunga rimessa laterale battuta da Darmian, un paio di spizzate e la sfera arriva sui piedi di Dimarco che fa partire una sassata che termina a lato.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Assenza pesante tra i brianzoli che devono fare a meno di Di Gregorio, out per un mese dopo aver subito una forte contusione muscolare alla coscia sinistra. Non faranno parte del match anche Machin, convocato dalla Guinea Equatoriale per la Coppa d’Africa, e gli infortunati Cittadini, Andrea Carboni e Caprari. Palladino conferma Gagliardini al centro della difesa mentre a centrocampo, accanto a capitan Pessina, si rivede Bondo che sta crescendo di partita in partita. In attacco fiducia ancora a Mota Carvalho, decisivo nell’ultima gara con gol e assist, supportato da Colpani e Valentin Carboni, ex di turno. Il neo acquisto Maldini parte dalla panchina.

🧐 L’unico indisponibile tra le fila nerazzurre è il lungodegente Cuadrado. Confermata per otto undicesimi la stessa formazione che ha battuto gli scaligeri di Baroni: le novità sono rappresentate da De Vrij in difesa al posto di Acerbi, da Darmian al posto di Dumfries e da Dimarco che torna sulla corsia di competenza. Gli ex biancorossi Sensi, Frattesi e Carlos Augusto partono dalla panchina, così come il neo acquisto Buchanan.

I biancorossi di mister Palladino, dopo aver espugnato lo “Stirpe” di Frosinone battendo i ciociari con un rocambolesco 3-2, ospitano la capolista della Serie A, l’Inter di Inzaghi che si è aggiudicata il titolo di Campione di Inverno. I nerazzurri sono reduci dalla risicata vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona nei minuti finali. Dirige l’incontro il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Calcio di inizio all’U-Power Stadium alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Ciurria, Bondo, Pessina, Pedro Pereira; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Akpa Akpro, Colombo, Bettella, Birindelli, Pablo Marì, Maric, Maldini, Kyriakopoulos, Vignato. All. Raffaele Palladino.

⚫️🔵 INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Acerbi, Frattesi, Buchanan, Asslani, Carlos Augusto, Bisseck, Sanchez. All. Simone Inzaghi.