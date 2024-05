Calcio, Varini rompe gli indugi: Avella guiderà dalla panchina il nuovo Seregno

L’ottimismo che sta accompagnando lo sviluppo del bando comunale per l’individuazione di un operatore, al quale affidare il titolo sportivo della nuova società che rappresenterà Seregno sui campi della Promozione, nonché la gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello, ha prodotto il primo risultato. Alfredo Varini, unico concorrente ad avere presentato la propria candidatura, ha infatti annunciato che a guidare la prima squadra nella stagione della ripartenza sarà Gabriele Avella, 42 anni, ex Lissone, Biassono e Vis Nova Giussano. «La scelta -ha spiegato l’imprenditore, delegato di una rete che vuole far rinascere ad alto livello il movimento calcistico locale– è stata quella di puntare su un tecnico che conosce la categoria. Stiamo anche registrando un notevole entusiasmo da parte dei giocatori con cui parliamo e questo ci fa piacere. Sappiamo che, per perfezionare i tesseramenti, sarà necessario aspettare ancora qualche settimana e ci stiamo muovendo nel pieno rispetto dei regolamenti».

Calcio: il bando verso lo step definitivo

Gabriele Avella, primo a sinistra, durante la sua esperienza a Biassono

Intanto, l’iter burocratico procede verso l’ultimo e definitivo step, riservato al solo Varini. «Attendiamo la pubblicazione del bando finale -conferma l’imprenditore-, che dovrebbe avvenire entro la fine del mese. Siamo tranquilli. Crediamo che l’intesa raggiunta con il Comune di Seregno sia in grado di consentire ad entrambi di vincere: all’ente, che soddisferà i suoi desideri, ed a noi, che potremo gestire gli impianti per quelle che sono le nostre possibilità».