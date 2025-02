Calcio, il Seregno Fbc si rilancia: un acuto di Citterio piega il Cantù San Paolo

Il primo gol stagionale di Mattia Citterio ha permesso al Seregno Fbc di espugnare il campo del Cantù San Paolo e di consolidare la propria posizione in zona playoff, dopo un avvio di 2025 tutt’altro che brillante. Su un terreno di gioco in condizioni ai limiti della praticabilità, tanto che è stato necessario attendere quasi tre quarti d’ora oltre l’orario canonico di inizio, per consentire una sua almeno parziale sistemazione, gli azzurri si sono imposti con pieno merito, nonostante l’inferiorità numerica alla quale, nella ripresa, li ha costretti l’arbitro Paolo Bruscagin di Gallarate, il cui metro è stato marcatamente casalingo per tutto l’arco dei 90’.

Calcio: due espulsioni caratterizzano il primo tempo

Stefano Baldan prova il rilancio, sul campo ridotto ad un acquitrino

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha reinserito nell’undici titolare Antonio Gentile, che in avanti è andato a fare coppia con Simone Pontiggia, con Antonio Buccini a supporto, mentre sulla mediana Stefano Papapicco e Simone Giambrone sono stati scelti per agire al fianco di Stefano Baldan. L’abbrivio ha visto gli ospiti subito vicini al gol al 13’, quando Simone Pontiggia ha stampato sul palo una punizione dal limite. Tempo 10’ ed ecco la prima svolta. All’altezza della linea di metà campo, con il pallone lontano, Antonio Gentile e Mirko Barlusconi sono entrati a contatto, con il centravanti seregnese che è finito a terra. Il direttore di gara, richiamato dall’assistente Cesare Padovano di Pavia, ha estratto il cartellino rosso nei confronti di entrambi i contendenti. Una circostanza che ha stupito e fatto infuriare Antonio Gentile, poiché l’indicazione di Cesare Padovano era stata quella di espellere Mirko Barlusconi e di limitarsi alla sola ammonizione per lui. Trascorsi 2’, i comaschi, reduci da un successo negli ultimi due mesi ed in evidente crisi di gioco, come ammesso con onestà dal loro tecnico Daniele Motta al termine, hanno calciato a rete per l’unica volta nella frazione iniziale con Simone Canavesi, senza tuttavia alcun pericolo per Mirko Bizzi, che ha bloccato la sfera in presa. Al 32’, su un corner di Pietro Valtorta, Davide Lozza è svettato, con il pallone che è stato preda di Tommaso Villa. Al 37’, su un veloce ribaltamento di fronte, Stefano Baldan ha servito Simone Pontiggia, che ha visto Tommaso Villa fuori dai pali ed ha cercato il pallonetto: il numero dieci ospite è però scivolato sul più bello ed il tentativo è risultato impreciso. Al 41’ i seregnesi hanno abbozzato una protesta per un contrasto nell’area di rigore di casa tra Paolo Camagni e Simone Giambrone, con l’arbitro Paolo Bruscagin che ha lasciato correre.

Calcio: nella ripresa, con un uomo in meno, gli azzurri si impongono

L’esultanza degli ospiti dopo il gol di Citterio

Nella ripresa, Gabriele Avella ha subito gettato nella mischia Fabio Lucente al posto di Simone Giambrone, autore comunque di una buona prova, per garantire maggiore spessore al suo attacco. Dopo 4’, tuttavia, si è registrata una nuova svolta imprevista, con l’espulsione di Stefano Papapicco, figlia di una seconda ammonizione molto fiscale, per un fallo non grave in ripiegamento. Quando l’inerzia sembrava essergli sfavorevole, il Seregno Fbc ha capovolto la partita con una reazione da grande squadra, che ha impedito al Cantù San Paolo di far valere la superiorità numerica. A trascinare i suoi in questa fase è stato Stefano Baldan, che ha moltiplicato le energie in contenimento e costruzione, supportato dell’inesauribile Antonio Buccini. L’abnegazione dei due ha permesso a Gabriele Avella di mantenere due punte di ruolo sul campo e di provare così a conquistare i tre punti. Al 12’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Pietro Valtorta, Stefano Baldan ha concluso in girata, ma la sfera si è persa alta. Al 17’ Fabio Lucente ha fatto da sponda per Simone Pontiggia, che ha calciato a botta sicura, con Alberto Ronzoni che ha fatto scudo, per evitare guai peggiori. Al 18’, dopo una rimessa laterale di Pietro Valtorta, Stefano Baldan ha cercato lo specchio della porta con il mancino, ma la sua mira non è stata precisa. Al 27’ Gabriele Avella ha richiamato l’esausto Simone Pontiggia ed inserito al suo posto Mattia Citterio. La mossa si è rivelata subito vincente. Al 29’ uno splendido cambio del fronte di gioco di Pietro Valtorta ha liberato sulla destra Fabio Lucente, che in corsa, di controbalzo, ha costretto Tommaso Villa a superarsi per respingere. Sulla palla si è fiondato per primo proprio Mattia Citterio, che dal limite dell’area, di testa, l’ha spedita nel sacco. Con una rete da recuperare, i canturini hanno provato ad alzare il loro baricentro, ma al 31’ è stato Antonio Buccini a sfidare la sorte: il suo destro è sfilato a lato. L’unico squillo dei locali, se non è esagerato utilizzare questo sostantivo, lo ha griffato al 41’ Mirko Drago, inzuccando un corner di Simone Canavesi: Mirko Bizzi ha fatto suo il cuoio senza patemi. Al 49’ è stato infine il Seregno Fbc a sfiorare il raddoppio con Fabio Lucente, che in contropiede è risultato imprendibile per la difesa di casa: il suo diagonale è stato ribattuto in tuffo da Tommaso Villa, il migliore dei suoi.

Calcio: nel prossimo turno, la ColicoDerviese è attesa al Ferruccio

Un intervento difensivo di Simone Bianchi

L’exploit ha permesso agli azzurri di rimanere terzi in classifica a quota quaranta punti, a pari merito con il Lesmo, con un distacco di dodici lunghezze dalla capolista Vis Nova Giussano e di tre dall’Ac Lissone. Nel prossimo turno, domenica 16 febbraio, alle 14.30, al Ferruccio sarà di scena la ColicoDerviese.

Calcio: il tabellino del match di Cantù

Una fase di gioco della ripresa

Cantù San Paolo-Seregno Fbc 0-1

Marcatore: 29’ s.t. Citterio (S).

Cantù San Paolo: Villa; Camagni, Pizzi (33’ s.t. Pasqualin), Ronzoni, Barlusconi; Chindamo (16’ s.t. Cima Vivarelli), Canavesi, Rampoldi, Iodice (24’ s.t. Pozzi); Drago, Riolo (35’ s.t. Bernardo). A disp.: Volontè, Bussandri, T. Aldè, Tagliabue e Nespoli. All.: Motta.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (18’ s.t. Ferracane), Lozza, Bianchi, Valtorta; Papapicco, Baldan (43’ s.t. Morello), Giambrone (1’ s.t. Lucente); Buccini; Pontiggia (27’ s.t. Citterio), Gentile. A disp.: Guida, Fumagalli, Triveri, Ferrari e Dell’Occa. All.: Avella.

Arbitro: Bruscagin di Gallarate.

Note: ammoniti Ronzoni (C), Buccini (S), Bianchi (S) e Baldan (S) per gioco falloso, Riolo (C) per comportamento non regolamentare; espulsi Gentile (S) e Barlusconi (C) al 23’ p.t. per reciproche scorrettezze, Papapicco (S) al 4’ s.t. per somma di ammonizioni. Calci d’angolo: 6-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.