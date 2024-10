Calcio, terzo pareggio in campionato per il Seregno Fbc: Lucente costringe la ColicoDerviese a dividere la posta

Terzo pareggio in sei partite per il Seregno nel girone B del campionato di Promozione. A Colico, contro la ColicoDerviese, che li aveva eliminati dalla Coppa Italia poco più di un mese fa, gli azzurri hanno strappato con i denti un risultato positivo, che li ha ancorati ai margini della zona playoff, ma che ha segnato un passo in avanti del gruppo sul piano caratteriale.

Calcio: lecchesi in vantaggio nel primo tempo con Luca Farina

Il portiere Mirko Bizzi, uno dei migliori dei suoi, in azione palla al piede

Senza l’indisponibile Mattia Citterio, il tecnico Gabriele Avella ha rilanciato all’inizio nell’undici titolare Matteo Ferrari, alle prese la settimana precedente con i postumi di un’influenza, e dato fiducia al giovanissimo Alessandro Cofrancesco, preferito a Cristian Ferracane. Al 5’ proprio Alessandro Cofrancesco ha provato dalla distanza, ma Alessandro Sanvito ha bloccato in presa senza problemi. Tempo 1’ e, su un rilancio di Mirko Bizzi, Pietro Valtorta ha sfondato a sinistra, servendo una palla d’oro ad Antonio Gentile, che da centro area ha girato alto con il mancino. Al 13’, praticamente al primo tentativo, i locali hanno rotto il ghiaccio. Il merito è stato di Luca Farina, che è svettato su un cross da destra di Michele Redaelli e di testa ha infilato imparabilmente in porta. Subito dopo, Jacopo Triveri è stato costretto a lasciare il suo posto a William Meroni per un infortunio. La reazione ospite l’ha concretizzata al 22’ Antonio Gentile, che dopo un assolo personale ha calciato dal limite, centrando il palo. Al 28’ Lorenzo Arrighini è partito in progressione, ma sul più bello è stato stoppato dall’ottimo intervento difensivo di Alessandro Cofrancesco. Al 35’ ancora Michele Redaelli ha imperversato sulla destra, trovando Ameth Fall pronto alla spaccata sottomisura: la sfera però si è impennata e non ha inquadrato la porta. Al 46’ una bella giocata di Matteo Ferrari ha innescato Stefano Papapicco, che non è riuscito ad agganciare la palla.

Calcio: nella ripresa il pareggio di Fabio Lucente

Una fase di gioco della seconda frazione, con i lecchesi in possesso di palla

Nella ripresa, il copione è cambiato, con i lecchesi più intraprendenti. Al 2’, su una punizione di Michele Redaelli dalla destra, Matteo Crimella si è trovato la porta spalancata davanti, ma ha mancato la deviazione. Al 10’, su un diagonale potente di Oltjan Raba, Mirko Bizzi si è opposto a mano aperta, spedendo la sfera prima sul palo e poi sul fondo. Al 12’ ci ha provato Simone Giambrone da fuori, sfiorando di pochissimo il bersaglio grosso. Al 17’ Mirko Bizzi ha addomesticato senza problemi una punizione di Michele Redaelli da posizione centrale. Al 21’ William Meroni ha ribattuto un traversone di Ameth Fall dalla destra: sul cuoio si è fiondato Oltjan Raba, che ha calciato alto dal limite. Al 24’, dopo una combinazione con Fabio Lucente, Simone Giambrone ha provato con il mancino, ma Alessandro Sanvito si è superato ed ha deviato in corner. Al 28’ gli azzurri hanno perso il loro bomber Antonio Gentile, che ha lasciato il campo per un problema muscolare alla coscia sinistra, da verificare in settimana, sostituito da Christian Troiano. Appena 2’ più tardi, tuttavia, i seregnesi hanno impattato con Fabio Lucente, che ha scambiato con Matteo Ferrari, prima di infilare Alessandro Sanvito con una puntata di destro. Al 38’ ancora lo scatenato Fabio Lucente ha innestato il turbo e servito Christian Troiano, che da un passo è stato murato da Alessandro Sanvito in uscita. Al 40’ Matteo Del Re ha prodotto un’avanzata inarrestabile, tagliando in due la retroguardia ospite: determinante è stato Mirko Bizzi, che gli ha respinto il tiro coprendo la sua porta in tuffo.

Calcio: prossimo appuntamento in casa contro l’Ars Rovagnate

Christian Viganò, centrocampista di casa, in azione nel primo tempo

Archiviata la trasferta sul lago, Stefano Papapicco e compagni torneranno in campo domenica 20 ottobre, quando alle 15.30, allo stadio Ferruccio di Seregno, è attesa l’Ars Rovagnate.

Calcio: il tabellino del match di Colico

Il capitano ospite Stefano Papapicco all’impostazione del gioco

ColicoDerviese-Seregno 1-1

Marcatori: 13’ p.t. Farina (C), 30’ s.t. Lucente (S).

ColicoDerviese: Sanvito; Conconi, Crimella, Echeverria, Arrigoni; Redaelli, Viganò, Raba; Rios; Farina, Fall (32’ s.t. Del Re). A disp.: Martocchi, Sala, Sarr, Petazzi, Cristina, Vassanelli, Barri e Calvi. All.: Battistini.

Seregno: Bizzi; Cofrancesco (22’ s.t. Ferracane), Triveri (14’ p.t. Meroni), Bianchi, Valtorta; Morello (22’ s.t. Buccini), Giambrone, Papapicco; Ferrari, Gentile (28’ s.t. Troiano), Lucente. A disp.: Guida, Spinelli, Fumagalli, Curatolo e Cappellini. All.: Avella.

Arbitro: Leni di Lodi.

Note: ammoniti Crimella (C), Viganò (C), Cofrancesco (S) e Morello (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 8-3 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.