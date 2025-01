Calcio serie D: la Folgore Caratese frenata da Casatese Merate

La Folgore Caratese interrompe la striscia di sette vittorie consecutive ma pur pareggiando con la Casatese Merate (1-1) conquista il nono risultato utile e si conferma al terzo posto del girone B nel campionato di serie D, pronta ad approfittare dei passi falsi delle squadre che la precedono.

La sfida, molto sentita e combattuta, ha premiato la generosa prestazione di entrambe le formazioni. L’avvio di partita è stato favorevole ai brianzoli di mister Carobbio, che all’ottavo minuto hanno sbloccato il punteggio con una prodezza di Forchignone. Il suo tiro a giro non ha lasciato scampo al portiere avversario, facendo esplodere la gioia dei tifosi. La Casatese Merate, però, ha reagito prontamente e al 23’ ha pareggiato grazie a Carannante.

Nel secondo tempo, la partita sembrava potersi mettere ulteriormente in discesa per i biancoazzurri in quanto al 56’, proprio Carannante è stato espulso per doppia ammonizione. Nonostante la superiorità numerica, la Folgore Caratese non è riuscita però a trovare il gol della vittoria.

Calcio serie D: la partita della Folgore Caratese

Marcatori: 8’ Forchignone FC), 23’Carannante (CM)

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis, Arpino, Bigolin, Codraro; Pedone(54’ Cocola), Maspero; Lipari(13’ Rebaudo, 80’ Rosa), Ferrandino, Forchignone(73’ Giugno); Ravasi. A disposizione: Spada, Mazzone, Oliveri, Martellotta, Varesanovic. All. Carobbio

Casatese Merate: Bragotto, Pozzoli, Corno, Carannante, Ferrante(73’ Grillo), Carminati, Losa, Mendola (54’ Boris), El Hadji (78’ Goffi), Isella, Astuti. A disposizione: Taliento, Bottoli, Doria, Zatta, Diana, Ghibellini. All. Commisso

Ammoniti: Carannante, Pedone, Rebaudo, Ravasi, Bragotto, Isella

Espulso: 56’ Carannante (doppio giallo). Recupero: 4’ pt; 6’ st

La classifica: Ospitaletto, Desenzano 44 punti; Folgore Caratese 39; Varesina 37: Pro Palazzolo 35; Casatese Merate, Sant’Angelo Lodigiano 34; Pro Sesto 31; Chievo Verona 30; Breno 29; San Giuliano City 26; Club Milano 25; Magenta, Castellanzese 22; Vigasio, Nuova Sondrio 20: Fanfulla 29; Crema 18; Cilaverghe, Arconatese 16 punti.

* Ospitaletto, Fanfulla, Crema Vigasio una partita in meno