Calcio, Serie C: seconda vittoria consecutiva per il Renate, Fiorenzuola ko

Seconda vittoria consecutiva per la nuova gestione del Renate che, grazie all’intervento realizzato sul mercato nel reparto offensivo rappresentato dagli acquisti di Paudice e Bocalon, supera il Fiorenzuola che ha lottato ma la differenza tecnica e di atteggiamento è rispecchiata dal risultato finale.

Calcio, Serie C: seconda vittoria per il Renate, il primo tempo

Il tecnico Colombo sembra avere rivitalizzato la squadra in tutti i suoi reparti e gli acquisti già effettuati e quelli che arriveranno si spera contribuiranno a recuperare posizioni in classifica. Sblocca il risultato Paudice al 26’ che da vero rapace d’area anticipa i difensori avversari dopo che un tiro di Esposito era stato deviato sul palo da Tremolada.

Reazione debole degli ospiti che sfocia però quasi allo scadere del primo tempo in un potente tiro di Anelli dalla trequarti che si infila alla destra di Fallani che nulla può.

Calcio, Serie C: seconda vittoria per il Renate, il secondo tempo

Nel secondo tempo il Renate si fa avanti rabbiosamente consapevole della propria forza e raccoglie i frutti al 28’ quando su calcio d’angolo di Currarrino, il tocco che beffa Sorzi è del suo difensore Cremonesi. La partita si incattivisce e al 43’ Bocalon dopo una mischia in area conclude a pochi passi dalla porta con una perfetta rovesciata. Prossimo appuntamento del Renate a Vercelli sabato 13 gennaio

Calcio, Serie C: seconda vittoria per il Renate, la classifica del girone A

Classiifica del Girone A: Mantova 47*, Padova 43*, Triestina 42, Atalanta U23 33, Pro Vercelli 32*, L.R Vicenza 30, Giana Erminio 30, Virtus Verona 28, Arzignano Valchiampo 26, AlbinoLeffe 26, RENATE 26, Trento 25, Lumezzane 25*, Legnago Salus 25, Aurora Pro Patria 22, Pergolettese 20*, Novara 18, Pro Sesto 16*, Fiorenzuola 14, Alessandria 13. *una partita in meno

Calcio, Serie C: seconda vittoria per il Renate, il tabellino

Renate–Fiorenzuola 3-1

Marcatori: Paudice (R) al 26’, Anelli (F) al 44’ p.t.; autorete di Cremonini (F) al 28’, Bocalon (R) al 43’ s.t.

Renate (3-5-2): Fallani 6; Auriletto 6,5, Alcibiade 6,5, Possenti 6; Bosisio 6 (dal 47’ s.t. Amadio s.v.), Baldassin 5,5 (dal 27’ s.t. Garetto 6), Esposito 5,5, Currarino 6,5, Anghileri 6,5; Tremolada 6,5 (dal 27’ s.t. Procaccio 6), Paudice 7 (dal 17’ s.t. Bocalon 7,5). A disposizione: Ombra, Rolando, Pellegrino, Ciarmoli, Vimercati, Sorrentino, Bianchimano. Allenatore Colombo 7

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi 5,5; Gentile 5, Bondioli 5,5, Cremonesi 5 (dal 36’ s.t. Omoregbe s.v.), Silvestro 5 (dal 25’ s.t. Potop 6); Di Gesu 5,5, Nelli 5,5 (dal 36’ s.t. Oneto s.v.), Stronati 6; Anelli 7, Alberti 6 (dal 19’ s.t. D’Amico 6), Gonzi 6. A disposizione: Guadagno, Grisendi, Seck, Morello, Pirola, Musatti. Allenatore: Tabbiani 5

Arbitro: Restaldo di Ivrea 5

Note. Spettatori 700, incasso non comunicato. Ammoniti Alberti, Baldassin, Silvestro, Esposito, Stronati. Angoli 4-2