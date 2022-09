Calcio serie C: Renate sconfitto a Novara, esordio con vittoria per la matricola Sangiuliano City

La Serie C è ripartita, sabato 3 settembre, e a scendere in campo è toccato alle squadre del Girone A nel quale militano il Renate e il neo promosso Sangiuliano City. Il Renate è stato sconfitto (risultato finale 3-1) su un campo storico e difficile come quello di Novara. Eppure la squadra di mister Dossena era riuscita a sbloccare il risultato al 20’ con Marano su assist di Colombini ma ha mancato il colpo con Maistrello che al 33’ con una conclusione di sinistro ha mancato la porta presidiata da Pissardo.

Renate sconfitto a Novara nell’esordio di campionato di C

Nella ripresa il Novara è apparso subito più aggressivo e dopo alcuni cambi effettuati dall’allenatore Cevoli ha perfezionato la rimonta sul Renate pareggiando con Benaloune e poi è passato in vantaggio con un’azione congeniata dai due nuovi entrati: Buric ha protetto la palla quindi servito Peli che a sua volta ha messo al centro un bel pallone sul quale si è avventato Galuppini che ha siglato il più classico dei gol dell’ex per la gioia dei tifosi piemontesi presenti allo Stadio “Piola”. Nel finale il Renate ha reagito con determinazione ma nel recupero ha subito la terza rete firmata da Tavernelli.

NOVARA-RENATE 3-1

Marcatori: 19’ pt Marano (R); 4’ st Benalouane (N), 30’ st Galuppini (N), 48’ st Tavernelli.

NOVARA (3-4-2-1): Pissardo; Ciancio, Benaloune, Carillo; Calcagni, Ranieri (23’st Peli), Rocca, Urso (13’st Goncalves); Galuppini (38’st Tavernelli), Gonzalez (38’st Marginean); Bortolussi (23’st Buric). A disposizione: Mengaldo, Di Munno, Bonaccorsi, Khailoti, Diop, Desjardins, Calò, Sartor, Amoabeng. All. Cevoli

RENATE (4-2-3-1): Drago; Anghileri, Angeli, Possenti (39’st Menna), Colombini; Marano (30’st Larotonda), Squizzato (30’st Gavazzi); Malotti (39’st Rossetti), Esposito, Morachioli (25’st Sgarbi); Maistrello. A disposizione: Furlanetto, Baldassin, Ermacora, Simonetti. All. Dossena

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza.

Al Ferruccio di Seregno si impone la matricola Sangiuliano

Allo stadio Ferruccio di Seregno il neo promosso Sangiuliano ha sconfitto il Mantova al termine di un confronto combattuto ma che è servito per evidenziare la caratura tecnica della squadra allenata da Ciceri e soprattutto di possedere i mezzi per reggere il confronto anche con le squadre più titolate. Nel Sangiuliano note positive sono giunte da Zanon e Bruzzone, calciatori che proprio a Seregno nella fila della squadra avevano offerto prestazioni importanti nel campionato di Serie D.

SANGIULIANO – MANTOVA 4 – 2 Marcatori: 21′ rig. e 65′ Morosini, 24′ Cogliati, 41′ Mensah, 46′ Pierobon, 79′ Anastasia

SANGIULIANO (4-3-3): Sposito; Zanon, Serbouti, Bruzzone, Zugaro (82′ Baggi); Pedone (82′ Fusi), Guidetti (92′ Metlika), Morisini; Qeros (74′ Fall), Cogliati, Anastasia (92′ Pascali). A disp.: Cervellera, D’Alterio, Ippolito, Guerrini, Miracoli, Marchi, Casali, De Respinis. All.: Ciceri.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton (81′ Silvestro), Matteucci, Iotti, Ceresoli (86′ Paudice); Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Mensah (66′ Yeboah), Monachello, Procaccio (81′ Fontana). A disp.: Malaguti, Tosi, Ingegneri, Ejjaki, Cozzari, Messori, Faina. All.: Corrent.

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta