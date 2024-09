Calcio, Serie C: Renate, primo stop sul campo di Vicenza

Si interrompe allo stadio Romeo Menti di Vicenza nel turno del martedì sera la striscia positiva di cinque vittorie del Renate: al 14’ della ripresa Zamparo su assist di Della Morte sblocca il risultato certificando la superiorità della Lanerossi di mister Vecchi apparsa ispirata e decisa soprattutto a presentare la sua candidatura per la conquista del primato nel girone.

Calcio, Serie C: Renate, primo tempo

Già nel primo tempo il Vicenza è parso più propositivo pur non riuscendo a finalizzare alcune pregevoli e manovre come al 21’ con Capone, al 33′ con Zonta e al 42’ con Zamparo ma in tutte le occasioni determinante é stata la prestazione del portiere Nobile. I nerazzurri avevano interrotto il dominio territoriale dei veneti al 36’ con Pellizzari e al 40’ per merito di Calì con un tiro di poco sopra la traversa.

Calcio, Serie C: Renate, la ripresa

Nel secondo tempo i veneti sono passati in vantaggio con Zamparo fallendo il raddoppio al 17’ con Capone. Il Renate si è visto in attacco attorno alla mezz’ora con Delcarro e con Egharevba e pur lottando con la consueta generosità non è riuscito a recuperare il risultato.

Calcio, Serie C: il tabellino di LR Vicenza-Renate: 1 – 0

LR Vicenza-Renate 1 – 0

Marcatore 14 st. Zamparo

LR Vicenza (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza (dal 37′ st Sandon); De Col, Della Latta, Zonta (dal 32′ st Rossi), Costa; Della Morte (dal 32′ st Talarico), Capone (dal 23′ st Rauti); Zamparo (dal 23′ st Morra). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Mogentale, Cester. Allenatore: Vecchi

Renate (4-3-1-2): Nobile; Anghileri (dal 14′ st Eleuteri), Pellizzari, Auriletto, Riviera; Delcarro, Cali (dal 20′ st Di Nolfo), Vassallo; Siega (dal 28′ st Mazzaroppi); Bocalon (dal 28′ st Plescia), De Leo (dal 14′ st Egharevba). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Bonetti, Ghezzi, Pellegrino, Ziu, Ciarmoli. Allenatore: Foschi



Arbitro: Mirabella di Napoli; assistenti Romano di Isernia e Merciari di Rimini

Ammoniti: Auriletto (R), De Leo (R), Rauti (V), Della Latta (V). Recupero: 5′ st. Spettatori 8.533 (di cui 7.219 abbonati)