Calcio, Serie C: Renate in silenzio stampa, pari e polemiche a Vercelli

Un pareggio utile al Renate solo per muovere la classifica e che avrebbe potuto aiutare a metabolizzare la beffa subita in casa sabato scorso, per mano dell’Arzignano. Ma gli animi non si sono placati, anzi: la società non si è presentata alla conferenza stampa post partita di Vercelli per “volontà di non commentare una partita i cui episodi appaiono evidenti e autosufficienti – ha fatto sapere con un comunicato nel tardo pomeriggio – Il Club ritiene di non poter più accettare situazioni che incidono in modo determinante sull’esito di una gara. Ac Renate ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti di tutte le componenti della Lega Pro – arbitri, avversari, istituzioni – e per questo pretende lo stesso rispetto per il proprio lavoro, per i propri tesserati e per il proprio percorso sportivo“.

Calcio, Serie C: Renate in silenzio stampa, il primo tempo

Ma cos’è successo allo stadio Silvio Piola? il Renate per evitare sorprese, inizia la partita a ritmi sostenuti e all’ottavo minuto Ruiz Giraldo, liberatosi dalle marcature dei difensori piemontesi, non riesce a centrare la porta. Al 18’ però la squadra di mister Foschi sblocca il risultato con un magistrale calcio di punizione di Karlsson: dal limite dell’area il pallone si insacca alle spalle di Livieri. Alla mezz’ora, Comi cade in area, poi si rialza e chiede a Santoni di chiamare l’operatore FVS: ma bastano un paio di minuti per chiarire l’episodio.

Calcio, Serie C: Renate in silenzio stampa, la ripresa e il pareggio dei padroni di casa

Nel secondo tempo il Renate difende il prezioso vantaggio ma al 53’ Asane, con una magia si libera in area di alcuni avversari, e crossa per Comi che tutto solo di testa insacca il pallone. Il Renate chiede l’intervento FVS, e l’arbitro convalida il gol nonostante le proteste di Auriletto con ogni probabilità ostacolato da un avversario. Da qui la proteste evidenziate poi a fine gara con la decisione di disertare i microfoni.

Al 62’ fuori Cali e dentro Bonetti con la Pro Vercelli che pare prender il sopravvento nel comando delle operazioni, ma il risultato non cambia, anche per la prestigiosa deviazione al 67’ del portiere Nobile (ex del team piemontese) alla sua sinistra sulla punizione di El Bouchataoui. Il match prosegue a episodi e all’81’ altra punizione dal limite di Karlsson ma Lìvieri salva il risultato. Poi la girandola dei campi ma il punteggio non cambia, nonostante i sette minuti extra time, concessi dall’arbitro.

Calcio, Serie C: Renate in silenzio stampa, il prossimo turno

Prossima partita del Renate nella 18° giornata, penultima del girone di andata: sabato 13 dicembre alle ore 17.30 Stadio Mino Favini di Meda contro il Trento.

Calcio, Serie C: il tabellino Pro Vercelli-Renate 1-1

Pro Vercelli-Renate: 1-1

Marcatori:18′ Karlsson (R), 54’ Comi (PV)

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (dall’83’ Mallahi), Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, Huiberts (dal 59′ Haoudi), El Bouchataoui (dal 76′ Ronchi); Akpa Akpro, Comi, A. Sow (dall’83’ O. Sow). A disposizione: Passador, Burruano, Coppola, Tarantola, Pino, Anton. All. Santoni.

RENATE (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Delcarro, Rossi, Calì (dal 62′ Bonetti), Ruiz Giraldo; Anelli (dall’88’ Spalluto), Karlsson (dall’88’ De Leo). A disposizione: Bartoccioni, Ori, Ziu, Vassallo, Meloni, Nene. All. Foschi.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona; Assistenti Giuseppe Minutoli di Messina e Giovanni Battista Citarda di Palermo; quarto uomo Gabriele Restaldo di Ivrea; operatore FVS Simone Ambrosino di Nichelino.

Ammoniti: Calì (R), Mastromonaco (R), Carosso (PV), Ronchi (PV), O. Sow (PV), Auriletto (R), Akpa Akpro (PV)

Recupero: + 2′ / + 7′