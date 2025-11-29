Calcio, Serie C: Renate ko in casa, Arzignano sfrutta le occasioni

Il Renate dopo le vittorie in trasferta, sul Novara nel campionato e sull’Inter U23 (Coppa Italia) è stato sconfitto in casa dall’Arzignano capace di sfruttare due rapide azioni d’attacco con Toniolo e Minesso. La squadra veneta dopo oltre tre mesi è riuscita a vincere in trasferta: la precedente vittoria era stata ottenuta addirittura nella prima giornata di campionato in casa del Brescia sempre con l’identico risultato (1-2) mentre nelle successive trasferte era stata sconfitta ben sei volte con l’unica eccezione del pari a Trento (risultato 2-2 nella settima giornata).

Calcio, Serie C: Renate ko in casa, la partita

In Brianza l’Arzignano va subito in vantaggio con Toniolo che batte con un tiro angolato il portiere Nobile. La reazione del Renate tarda ad arrivare e solo al 41’ Manfrin effettua la prima parata su conclusione di Ruiz Giraldo. Nella ripresa il Renate, dopo un avvio scoppiettante, pareggia con un colpo di testa di Karlsson su assist di Ghezzi. L’undici nerazzurro insiste ma il portiere Manfrin, con l’aiuto di alcuni compagni riesce a sventare tutte le minacce. Con il Renate proiettato in avanti bomber Minesso colpisce ancora: verticalizzazione di Coppola per Nanni che infila per la seconda volta la porta presidiata da Nobile.

Calcio, Serie C: Renate ko in casa, prossimo turno

Prossima partita del campionato di Serie C sabato 6 dicembre: c’è Pro Vercelli-Renate.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Arzignano

RENATE-ARZIGNANO 1-2

MARCATORI: Toniolo (A) al 2’ p.t.; Karlsson (R) al 7’, Minesso (A) al 25’ s.t.

RENATE (3-5-2): Nobile 5,5; Spedalieri 6,5, Auriletto 6,5, Riviera 6; Mastromonaco 6, Delcarro 5,5, Vassallo 6 (dal 29’ s.t. Nene 6), Bonetti 5,5 (dal 40’ s.t. Rossi s.v.), Ruiz Giraldo 6 (dal 1’ s.t. Ghezzi 6,5); Anelli 6 (dal 20’ s.t. Spalluto 6), De Leo 5,5 (dal 1’ s.t Karlsson 7). A disposizione: Bartoccioni, Kolaj, Ori, Ziu, Meloni. All. Foschi 6

ARZIGNANO (3-5-2): Manfrin 6,5; Coppola 5,5, Boffelli 6, Toniolo 7 (dal 44’ s.t. Milillo s.v.); Cariolato 6,5 (dal 36’ s.t. Lanzi s.v.), Lakti 6, Chiarello 6,5 (dal 44’ s.t. Antoniazzi s.v.), Moretti 5,5 (dal 20’ s.t. Bianchi 6), Bernardi 6; Mattioli 6 (dal 20’ s.t. Nanni 6), Minesso 7 (dal 36’ s.t.). A disposizione: Nespola, Invaso, Castegnaro, Boccia, Valentini. All. Di Donato 6,5

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona 5,5

NOTE: paganti 248, incasso non comunicato. Ammoniti Ruiz Giraldo, Anelli, Lakti, Cariolato, Auriletto, Coppola, Riviera, Manfrin.

Angoli 6-6