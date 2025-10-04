Calcio Serie C, Renate e Cittadella non si fanno male: pareggio a reti inviolate

Il pareggio riflette la mediocre prestazione tecnica di entrambe le squadre a conferma che stanno attraversando un periodo difficilmente pronosticabile all’inizio del campionato sia in casa del Renate, capace di portare a casa sette punti nelle prime tre uscite ma anche sul versante del Cittadella il cui obiettivo primario è il ritorno immediato in serie B.

La partita allo stadio Mino Favini di Meda ha visto confrontarsi due formazioni bloccate dalla paura e infatti la prima conclusione è stata annotata al 34’ con Zanellato che ha bloccato un tiro di Mastromonaco. Questa iniziativa è servita a vivacizzare il confronto: il Renate ha proseguito il suo forcing ma al 39’ Calì è scivolato al momento di concludere. Il Cittadella, scampato il pericolo, si è risvegliato e a 42’ un perentorio colpo di testa di Castelli(assist di Salvi) è stato netraulizzato da uno strepitoso intervento di Auriletto. Nella ripresa la partita non ha regalato particolari annotazioni se non verso la fase finale allorquando Kolaj ha sciupato un contropiede con la difesa del Cittadella completamente sbilanciata.

Prossima partita Domenica 12 ottobre ore 17,30: Inter U23 – Renate

Il tabellino

RENATE – CITTADELLA 0-0

RENATE (3-5-2)

Nobile 6; Spedalieri 6, Auriletto 6,5, Riviera 5,5; Mastromonaco 6, Delcarro 6, Rossi 6 (dal 35’ s.t. Esposito s.v.), Calì 5,5 (dal 35’ s.t. Vassallo s.v.), Ghezzi 6 (dal 17’ s.t. Gardoni 6); Anelli 6 (dal 29’ s.t. Bonetti 6), Spalluto 6 (dal 17’ s.t. Kolaj 5,5). (Bartoccioni, Ori, Ovalle Santos, Ziu, Meloni, Nene). All. Foschi 6

CITTADELLA (3-4-2-1)

Zanellati 6; Salvi 6, Redolfi 6, Gatti 6; De Zen 5,5, Amatucci 6, Casolari 6 (dal 22’ s.t. Verna 6), Rizza 6; Gaddini 5,5 (dal 9’ s.t. Rabbi 6), Bunino 6 (dal 42’ s.t. Desogus s.v.); Castelli 6 (dal 22’ s.t. Vita 6). (Maniero, Squizzato, Barberis, Crialese, D’Alessio, Egharevba, Cecchetto, Ihnatov). All. Iori 6

ARBITRO Bortolussi di Nichelino 6

NOTE paganti 236, incasso non comunicato. Ammoniti Auriletto, Spalluto, Mastromonaco, Gardoni. Angoli 2-4