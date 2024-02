Calcio, Serie C: Renate, due gol in dieci minuti e pari con l’Atalanta U23

Nel recupero della 23esima giornata di Serie C incredibile pareggio a Caravaggio del Renate che sotto di due reti in soli dieci minuti grazie alla ritrovata fiducia nei propri mezzi, ma soprattutto grazie alle inventive di Daniele Sorrentino, conquista un pareggio davvero insperato utilissimo per uscire da un periodo delicato.

Calcio, Serie C: l’episodio che ha riaperto la partita

L’Atalanta U23 era in pieno controllo di una partita con un Renate con il morale a terra, dopo aver subito la doppietta personale di Kaleb Jimenez. Poi però un episodio ha riaperto tutto: al 72’ una conclusione di Paudice (con leggera deviazione di Vismara) su assist di Bocalon ma soprattutto su azione insistita di Sorrentino, rianima la squadra di Alberto Colombo che aumenta i ritmi del gioco. Passano infatti pochi minuti e, in occasione di un calcio d’angolo, Procaccio disegna una traiettoria imprevedibile per i difensori atalantini ma non per Sorrentino che di testa scaraventa in rete il pallone per il prezioso pareggio.

Calcio, Serie C: ottava rete per Sorrentino

Per Daniele Sorrentino, classe 1997, è l’ottava rete in questa stagione e per Luca Paudice, classe 2001, la quarta.

Calcio, Serie C: domenica trasferta a Busto Arsizio

Prossima trasferta del Renate domenica 25 febbraio alle 14 allo stadio Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria.

Calcio, Serie C: il tabellino di Atalanta Under 23 – Renate 2-2

Atalanta Under 23 – Renate 2-2 (1-0)

Marcatori: 24′ pt e 8′ st Jimenez (A), 27’ st Paudice (R), 37’ st Sorrentino (R)

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara 6; Berto 5,5, Bonfanti 6, Ceresoli 6; Palestra 6, Gyabuaa 7, Panada 6,5 (20’ st Mendicino 6), Ghislandi 6,5; Jimenez 7,5 (33’ st De Nipoti sv), Capone 6; Diao 5,5 (34’ st Vlahovic sv). A disposizione.: Bertini, Avogadri; Muhameti, Varnier, Obric, Armstrong, Da Riva, Bernasconi, Falleni, Cortinovis. Allenatore Francesco Modesto 6

Renate (3-5-2): Ombra 8; Bosisio 6 (1’ st Anghileri 6), Possenti 6,5, Vimercati 6; Alfieri 6 (35’ st Procaccio 6,5), Baldassin 6, Vassallo 6, Currarino 6,5 (19’ st Paudice 7), D’Orsi 6 (19’ st Acampa 6); Bocalon 6,5, Sorrentino 7,5 (43’ st Tremolada sv).

A disposizione: Fallani, Gasperi, Pinzauti, Bracaglia.

Allenatore Alberto Colombo 6,5.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Note. Spettatori 283 per un incasso di 1.225 euro. Ammoniti Panada per ritardata rimessa in gioco, Vimercati, Jimenez e Possenti per gioco scorretto. Angoli 7-5.