Calcio Serie C: il Renate torna da Crema con un punto

Il Renate torna imbattuto dalla trasferta di Crema (0-0) ma può rammaricarsi per non aver finalizzato alcune importanti azioni specie nella parte finale del match di Serie C. Allo stadio Giuseppe Voltini le formazioni di Pergolettese e Renate quindi si sono annullate a vicenda: nel primo tempo i gialloblù di Crema hanno cominciare meglio fallendo un paio di occasioni interessanti tra il 17′ ed il 43′ con gli spunti di Fallani prima e Bariti poi.

Serie C, Pergolettese-Renate: i precedenti

Nel secondo tempo il copione non è cambiato e al 61’ un tentativo di Figoli è stato netraulizzato dall’intervento di Alcibiade. Nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri di Pavanel però hanno preso in mano le redini del gioco ma dapprima non hanno capitalizzato un buon suggerimento di Sartore con Bianchimano al 75′ quindi non sono riusciti a sbloccare il risultato con altre iniziative.

Il Renate però non batte la Pergolettese dalla stagione 2020-2021: in quel caso erano arrivate due vittorie ed entrambe per 2-0. Sul campo dei gialloblù il successo era stato timbrato da Elvis Kabashi e Giuseppe Giovinco; da quel momento la Pergolettese ha vinto tre partite pareggiandone una, è rimasta imbattuta e ha costretto il Renate a segnare un solo gol (in un ko a Meda nell’aprile 2022) e subirne sei. Insomma un avversario non facile. In ogni caso il punto guadagnato a Crema consente ai nerazzurri di inanellare il terzo risultato utile consecutivo e di portarsi a 5 punti nella classifica.

Serie C, Pergolettese-Renate: il tabellino

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani (25’st Andreoli), Artioli, Figoli, Capoferri(24’st Felicioli) ; Caccavo (44’st Cerasani), Guiu Vilanova. A disposizione: Cattaneo, Doldi, Lambrughi, Tacchinardi, Schiavini, Bignami, Bozzuto. All. Matteo Abbate

Renate (4-3-3): Fallani; Alcibiade, Auriletto, Possenti, Bracaglia; Garetto (23’st Sartore), Baldassin (29’st Currarino), Gasperi; Rolando, Sorrentino (23’st Bianchimano), Procaccio (19’st Tremolada). A disposizione: Ombra, Munaretti, Esposito, Maletrić, Mondonico, Nicolini, Amadio. All. Massimo Pavanel

Arbitro: Mattia Drigo Mattia di Portogruaro

Ammoniti: Garetto, Guiu Vilanova, Sorrentino, Bracaglia, Tonoli, Arini, l’allenatore Abbate, Figoli, Piccinini.