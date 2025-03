Calcio serie C, il Renate non si ferma più: dopo Padova, batte il Lumezzane

Quarto risultato utile consecutivo del Renate che dà seguito alla prestigiosa vittoria sulla capolista Padova, conquistata nel turno infrasettimanale, superando in trasferta il Lumezzane: una vittoria che per i ragazzi di mister Foschi ha un sapore particolare poiché cancella anche l’immeritata sconfitta (1-2) nell’andata. Tra l’altro il Renate da tempo non conquistava i tre punti in trasferta: l’ultima volta infatti porta la data del 7 dicembre 2024 (1 – 0 a Crema sconfitta la Pergolettese grazie alla rete di Di Nolfo al 36 del secondo tempo).

Calcio serie C: Renate corsaro a Lumezzane, a segno Spedalieri e Mazzaroppi

Allo Stadio Tullio Salieri, il Renate ha sbloccato il risultato con un poderoso colpo di testa di Spedalieri e nel secondo tempo dopo aver controllate tutte le iniziative della squadra bresciana ha messo a segno il raddoppio quasi allo scadere per merito di Mazzaroppi, già protagonista nella vittoriosa trasferta allo stadio Rigamonti-Còppi di Lecco.

I tre punti di oggi consentono al Renate di salire a quota 47 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Lumezzane resta fermo a 38 punti.

Prossimo turno – 33^ Giornata di campionato – sabato 22 marzo ore 17,30 a Meda Stadio Mino Favini: Renate – Union Clodiense Chioggia.

Il tabellino Lumezzane – Renate 0 – 2

Marcatori: 33′ pt Spedalieri J.; 45′ Mazzaroppi S.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pogliano, Dalmazzi, Pagliari (dal 27′ st Corti), Tenkorang, Scanzi (dal 1′ st Regazzetti), Malotti, Iori (dal 27′ st Pannitteri), Monachello, Baldini (dal 36′ st Tremolada). A disposizione: Ottolini, D’Agostino, Ferro, Piga, Pisano, Pittino, Toniolo. Allenatore Franzini



RENATE (3-4-2-1): Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Eleuteri, Vassallo (dal 39′ st Esposito), Bonetti, Mastromonaco (dal 27′ st Anghileri), Delcarro (dal 27′ st Siega), Cali (dal 39′ st Mazzaroppi), De Leo L. (dall’11′ st Bocalon). A disposizione: Ombra, Gardoni, Marchetti, Pellizzari, Plescia, Satriano, Ziu. All. Foschi

Arbitro Rinaldi sezione di Bassano del Grappa; assistenti Fedele – Gigliotti

Ammonizioni: 6′ st Baldini E. (L), 8′ st Malotti M. (L), 35′ st Bonetti (R), 42′ st Mazzaroppi (R).