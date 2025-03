Calcio serie C, il graffio delle pantere del Renate: battuta la capolista Padova

Prestigiosa vittoria del Renate che in una partita ricca di emozioni e di reti batte la capolista Padova e si insedia nella zona play off e, soprattutto, si allontana dalla parte calda della classifica.

Nonostante il vantaggio iniziale degli ospiti, il Renate ha saputo colpire al momento giusto e difendersi in maniera compatta riuscendo a sfruttare la mancanza di lucidità della capolista.

Calcio serie C, per il Renate una doppietta di Calì

Il Padova nel primo tempo ha sfruttato soprattutto la fascia destra grazie alla spinta di Capelli, che ha fornito l’assist per il tiro al volo di Buonaiuto per sbloccare il punteggio. Dopo un clamoroso salvataggio di Gardoni sulla linea, il Renate è riuscito a chiudere gli spazi e arginare le offensive padovane e in due minuti Calì prima ha segnato di testa e poi è sfuggito alla difesa del Padova su rilancio di Pellizzari e sulla respinta corta del portiere Delcarro ha approfittato siglando il vantaggio.

La vera reazione del Padova è arrivata a metà del secondo tempo ma Il Renate è riuscito a controllare le offensive degli ospiti e dopo una respinta della difesa a timbrare la terza rete ancora con Calì. La risposta del Padova si è fermata solo con il gol di Bortolussi al suo quattordicesimo centro stagionale in campionato.

Prossimo incontro del Renate domenica 16 marzo a Lumezzane; fischio d’inizio della partita ore 15,00

Calcio serie C, il tabellino della partita vincente del Renate

Il tabellino RENATE – PADOVA 3-2

MARCATORI Buonaiuto (P) al 18’, Calì (R) al 31’, Delcarro (R) al 33’ p.t.; Calì (R) al 32’, Bortolussi (P) al 38’ s.t.

RENATE (3-4-2-1)

Nobile 6; Pellizzari 6 (dal 1’ s.t. Anghileri 6), Auriletto 6,5, Gardoni 6,5 (dal 22’ s.t. Mastromonaco 6); Eleuteri 6 (dal 15’ s.t. Ziu 6), Vassallo 6, Bonetti 6, Ghezzi 5,5; Calì 7,5, Delcarro 7 (dal 42’ s.t. Bocalon s.v.); De Leo 6 (dal 15’ s.t. Plescia 6). A disposizione Ombra, Esposito, Marchetti, Siega, Satriano, Mazzaroppi. All. Foschi 6,5

PADOVA (3-4-2-1)

Fortin 6; Pirrello 5,5 (dal 16’ s.t. Kirwan 6), Delli Carri 5,5, Perrotta 5,5; Capelli 6,5 (dal 9’ s.t. Cretella 6), Fusi 5,5 (dal 9’ s.t. Bortolussi 7), Marcillo 5,5, Villa 6 (dal 16’ s.t. Favale 6,5); Liguori 6,5, Buonaiuto 7 (dal 27’ s.t. Valente 6); Spagnoli 5.5. A disposizione Voltan, Sala, Crisetig, Bianchi, Granata, Montrone, Faedo, Tumiatti. All. Andreoletti 5,5

ARBITRO Di Cicco di Lanciano 6,5

NOTE 600 paganti, incasso non comunicato. Ammoniti Fusi, Ghezzi, Plescia, Cretella, Vassallo. Angoli 4-2