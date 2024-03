Calcio Serie C: il Padova inchioda il Renate con un gol

Il Renate, nonostante gli ultimi risultati utili, si scontra contro il ben più solido Padova e incassa la quinta sconfitta di fila allo stadio “Mino Favini” di Meda nella 29esima giornata del campionato di calcio di Serie C.

Nel primo tempo i padroni di casa hanno sfiorato per ben due volte la marcatura al 36’ con un salvataggio sulla linea di Favale dopo che di testa Sorrentino aveva superato il portiere Donnarumma e poi allo scadere sempre Sorrentino, su cross di Baldassin solo in mezzo all’area piccola, spedisce il pallone oltre la traversa.

Calcio Serie C: il Padova inchioda il Renate, inutile la controffensiva

Nel secondo tempo il Padova aumenta i giri del motore soprattutto dopo l’ingresso in campo di Capelli che grazie ai suoi inserimenti e i suoi passaggi ha creato scompiglio nella difesa del Renate. Dai suoi piedi nasce la svolta della partita: passaggio per Vargas che ha messo in mezzo per Liguori che ha girato al volo in porta battendo un incolpevole Francesco Ombra. Il Renate ha tentato poi una reazione con cambi squisitamente offensivi ma la migliore organizzazione dei veneti ha bloccato tutti i tentativi di ribaltone di Paudice e Pinzauti. Prossima partita mercoledì 6 marzo ore 18.30 sul campo del Novara.

Calcio Serie C: il Padova inchioda il Renate, il tabellino

Renate– Padova 0-1

Marcatore Liguori al 19’ s.t.

Renate (3-4-2-1)

Ombra 6,5; Bosisio 6,5 (dal 39’ s.t. Anghileri 6), Alcibiade 6, Vassallo 5,5; Baldassin 6, Vassallo 5,5, Esposito 5,5 (dal 28’ s.t. Paudice 6), Currarino 5; Tremolada 6 (dal 28’ s.t. Procaccio 6), Sorrentino 5,5 (dal 16’ s.t. D’Orsi 6); Bocalon 5,5 (dal 16’ s.t. Pinzauti 6).

A disposizione: Fallani, Possenti, Gasperi, Alfieri, Auriletto, Acampa, Bracaglia.

Allenatore: Colombo 6

Padova (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 6, Delli Carri 6, Faedo 6, Favale 6 (dal 30’ s.t. Villa s.v.); Fusi 5,5, Crisetig 6,5, Varas 6,5 (dal 35’ s.t. Dezi s.v.); Liguori 7 (dal 42’ s.t. Tordini s.v.), Bortolussi 6 (dal 30’ s.t. Zamparo s.v.), Valente 5,5 (dal 1’ s.t. Capelli 7).

A disposizione: Rossi, Zanellati, Perrotta, Belli, Radrezza, Crescenzi, Bianchi, Cretella.

Allenatore: Torrente 7

Arbitro Andreano di Prato 6,5

Note Spettatori 600, incasso non comunicato. Ammoniti Liguori, Vassallo, Pinzauti, Fusi. Angoli 4-4.