Calcio serie C femminile: terza vittoria consecutiva per il Real Meda, Fiamma Monza ko

I risultati della tredicesima giornata di ritorno del campionato di serie C girone A, sono stati in parte favorevoli al Real Meda, mentre l’ennesima sconfitta di Fiamma Monza ha ormai decretato la sua uscita di scena dalla terza serie nazionale.

Real Meda, successo contro il Vittuone firmato da Molteni

Il Real Meda ha colto la terza vittoria consecutiva nel corso del girone di ritorno, stavolta, in trasferta a Vittuone contro una diretta rivale di classifica. Il successo delle bianconere è stato firmato da Molteni al 25’ del primo tempo che sorprendeva la portiera milanese. Dopo il vantaggio le brianzole controllavano a proprio piacere la gara fino al riposo. Nella ripresa le black panthers hanno avuto in più occasioni la possibilità per incrementare il punteggio specie con Ferrario, ma non ci sono riusciti. Per le bianconere l’importante era centrare i tre punti e fare un altro passo in avanti verso la zona salvezza a cui manca veramente poco. Le bianco verdi locali non sono mai riuscite ad impensierire la portiera Amanda Barzaghi, che pure non era nelle migliori condizioni fisiche. La vittoria di Vittuone è stata salutata con grande esultanza da parte di tutte le giocatrici brianzole che l’hanno accolta come se avessero incamerato sei punti. Domenica prossima, per via del girone A a squadre dispari, Real Meda, osserverà un turno di riposo e le avversarie potrebbero affiancarla a 35 punti. Decisivo sarà l’ ultimo turno che le brianzole disputeranno in trasferta a Lucca.

Fiamma Monza sfortunato, sconfitta di misura contro Pontedera

Ancora molto sfortunato Fiamma Monza che al Sada ha perso di misura, ed è già un successo, di fronte al Pontedera (1-2).

Le biancorosse hanno disputato un’ottima prova, ma la dea bendata ha negato loro la possibilità di esultare al successo. Nelle fila delle monzesi rientrava dopo sei giornate di squalifica Alice Cama e proprio lei al 3’ portava in vantaggio la sua squadra, un vantaggio che durava poco perché all’11’ le toscane pervenivano al pareggio con la Pantani favorita da un rimpallo della difesa brianzola. Le ospiti raddoppiavano al 17’ con Sivakova, abile a sfruttare al meglio un secondo rimpallo. Fiamma Monza provava a riacciuffare il pareggio con un serie di tiri da fuori area ma finivano tutti fuori di poco. “Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio perché ci siamo battuti alla pari con le toscane– dichiarava a fine partita l’allenatore Agostino Zagaria– ma purtroppo la fortuna in questa stagione non ci è proprio favorevole e così siamo stati costretti a subire l’ennesima sconfitta. Abbiamo perso una grossa opportunità per aggiungere altri punti ed incrementare la nostra classifica”.