Calcio donne, serie C: Fiammamonza, il pari sfuma su un fuorigioco allo scadere

La decima giornata di ritorno nel campionato di serie C femminile, girone A, ha visto le due brianzole chiudere con un pareggio e una sconfitta, e restare in posizioni incerte di classifica.

Calcio donne, serie C: Fiammamonza sconfitta 2-1 dall’Angelo Baiardo

Fiammamonza nel turno di domenica 23 aprile nella trasferta di Genova contro Angelo Baiardo è uscita ancora volta sconfitta 2-1, ma con un punteggio accettabile, segno che le brianzole sono riuscite a tenere testa alle avversarie, tanto da potersela sempre giocare sino alla fine. E poteva essere un pareggio se allo scadere del tempo il direttore di gara non avesse annullato un gol a Alessia Ienna, per un presunto fuori gioco, che già nel corso della prima frazione aveva riportato in equilibrio il risultato. Le biancorosse lombarde hanno disputato un’ottima prova ma hanno avuto il demerito di non aver finalizzato al meglio le occasioni create soprattutto nei primi minuti di gioco. Le ragazze di Zagaria partivano forte e nel volgere di pochi minuti creavano tre limpide occasioni da goal, dapprima con Ferrario, subito dopo Ienna che a tu per tu con l’estremo ligure le calciava addosso e poi ancora con Ferrario che colpiva la traversa a portiere fuori causa. Scampato il pericolo le genovesi trovavano il pertugio giusto per portarsi in vantaggio con Pigati, ben presto neutralizzato dal goal di Ienna. Nella ripresa le verde nero si riportavano avanti con Donati e ad una manciata di secondi dalla fine Alessia Ienna scuoteva il sacco per il meritato pareggio, ma l’arbitro annullava facendo smorzare la gioia in gola alle brianzole.

Calcio donne, serie C: Fiammamonza, “sarebbe stato giusto un pari”

“Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio in quanto ce lo saremmo meritati visto l’andamento della gara– ha commentato l’allenatore Agostino Zagaria – ma purtroppo non è stato così. Contro una parigrado abbiamo dimostrato di giocare alla pari, le mie ragazzi hanno svolto un buon gioco e sono state attente, meglio delle altre volte. Almeno il punteggio della sconfitta è stato accettabile e non umiliate come in altre partite”.

Calcio donne, serie C: Real Meda e Pro Sesto fanno 1-1

Il Real Meda, aveva anticipato la decima giornata, mercoledì 19 aprile, quando al “città di Meda” aveva impattato 1-1 il derby con la Pro Sesto. Le brianzole avevano impiegato un tempo per carburare tanto che andavano al riposo in svantaggio con il goal siglato da Marasco al 16’. Il cambio di passo nella ripresa permetteva alle locali, giocando meglio, di pervenire al pareggio al 21’ con Arosio. La scelta dell’allenatore Nicola Turano di effettuare delle sostituzioni si rivelava azzeccata. La divisione dei punti è servita a poco perché le bianconere sono rimaste al limite della zona play out in classifica e non riescono più a vincere e decollare in classifica.

Calcio, serie C: Real Meda, giovedì in Sala Radio di Meda incontro sulla donna nello sport

Giovedì 27 aprile, alle 21, alla civica sala Radio di Meda, il sodalizio bianco nero organizza una serata informativa sul ruolo della donna nello sport, in cui le “black panthers” racconteranno l’esperienza di cui sono protagoniste in questa stagione agonistica. La ginecologa Anna Lanzani dello staff medico con il resto dello staff tecnico evidenzierà le differenze di “genere” che influenzano gli aspetti gestionali nelle attività sportive.