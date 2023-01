Calcio, Seregno ancora kappaò: anche l’Arconatese passa al Ferruccio

Il precipizio del Seregno non conosce termine. Gli azzurri hanno inaugurato il loro percorso nel 2023 con una sconfitta, la quinta consecutiva in casa, cedendo 2-0 all’Arconatese. Il risultato ha impedito alla squadra allenata da Massimo Sala di risalire la china di una classifica che, nell’ultimo mese, si è fatta inaspettatamente impervia e che oggi li vede relegati in piena zona playout.

Serie D: determinante il secondo tempo

Un momento del match

La gara ha vissuto due copioni differenti. Nel primo tempo, i brianzoli si sono fatti preferire, pur senza esprimersi su livelli eccelsi, ed hanno sfiorato la rete in un paio di occasioni, la più importante al 21’, quando Simone Eberini ha imbeccato Luca Santonocito, che da ottima posizione non ha inquadrato la porta. Nell’intervallo il tecnico ospite Giovanni Livieri ha provato a dare la scossa ai suoi, inserendo subito Mario Chessa, Janis Cavagna e Christian Medici, al posto di Elios Minaj, Giacomo Vecchierelli e Marco Bianchi. Le mosse hanno pagato, complice anche il peggioramento della qualità della prestazione dei locali. Al 17’ della ripresa, così, il ghiaccio lo ha rotto Antonio Silvano, che da un passo ha toccato nel sacco con una finezza un suggerimento di Matteo Ientile dalla destra. Appena 3’ più tardi, un fallo di Andrea Bosco sullo stesso Antonio Silvano ha provocato un rigore, che Mario Chessa ha insaccato. Qui in pratica la contesa è passata agli archivi.

Serie D: adesso la trasferta a Villa d’Aalmè

Per il Seregno quella contro l’Arconatese è stata la quinta sconfitta consecutiva in casa

Ora il calendario prevede per il Seregno la trasferta a Villa d’Almè, con avversario il Villa Valle, in programma domenica 15 gennaio, alle 14.30.

Serie D: il tabellino del match

Seregno-Arconatese 0-2

Marcatori: 17’ s.t. Silvano (A), 20’ Chessa (A) rig.

Seregno: De Bono; Cattaneo, Magli, Bosco; Rusconi (39’ s.t. Treccozzi), Valtulini (24’ s.t. Ortolini), Panatti, Iurato (23’ s.t. Goffi), Eberini; Santonocito (47’ s.t. Bright), Silenzi. A disp.: Mat. Sala, Konatè, Zangrillo, Cappadonna e Pozzoli. All.: Mas. Sala.

Arconatese: Cordaro; Robbiati, Bianchi (1’ s.t. Medici), Luoni; Marcone (43’ s.t. Rondanini), Ientile (47’ s.t. Meda), Vecchierelli (1’ s.t. Cavagna), Ronzoni, Menegazzo; Minaj (1’ s.t. Chessa), Silvano. A disp.: Colnago, Medici, Sacchini e Siano. All.: Livieri.

Arbitro: Raineri di Como.

Note: ammoniti Magli (S), Bright (S), Cattaneo (S), Ientile (A) e Bianchi (A) per gioco falloso, Silvano (A) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 3-2 per il Seregno. Recuperi: 0’ p.t., 5’ s.t.