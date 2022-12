Calcio, primo hurrà in trasferta per il Seregno nel 2022: Santonocito stende il Breno

All’ultimo tentativo utile, il Seregno ha conquistato a Breno la prima vittoria in trasferta del suo disastroso 2022, interrompendo un digiuno di affermazioni lontano dal Ferruccio che si protraeva dal 4 dicembre dello scorso anno, quando a Trento si era imposto 1-0, proiettandosi al settimo posto in classifica nel girone A del campionato di serie C. L’exploit ha premiato gli azzurri oltre i loro meriti, considerato che, dopo l’iniziale vantaggio ospite, firmato al 9’ da Christian Silenzi, a bersaglio in diagonale su un cross di Simone Eberini, i padroni di casa hanno preso in mano le redini del match, riuscendo a trovare il pareggio al 43’, quando Dramane Konatè ha deviato nella sua porta un traversone di Federico Tomaselli. A tempo scaduto, l’arbitro Federico Tassano di Chiavari ha letteralmente graziato Matteo Iurato, evitando di estrarre nei suoi confronti il secondo cartellino giallo, per un fallo con cui aveva contenuto una ripartenza dei locali, e quindi di espellerlo.

Seregno : il match deciso a tempo scaduto da una punizione

Una manovra offensiva del Seregno nel primo tempo

Nella ripresa, al 5’ il fischietto ligure è stato però inflessibile con Simone Eberini, cacciandolo dal campo per somma di ammonizioni. Qui la pressione bresciana ha raggiunto il suo vertice, ma l’imprecisione al momento della finalizzazione ha impedito agli uomini allenati da Cristian Soave di passare all’incasso. La svolta è poi maturata nel rush conclusivo, quando prima al 44’ Gabriele Tagliani ha rimediato una giusta espulsione, per un calcio a palla lontana ai danni di Emanuele Pozzoli, e subito dopo lo stesso Pozzoli, il cui ingresso in campo è stato decisivo, ha conquistato una punizione dal limite, con tanto di secondo cartellino giallo estratto all’indirizzo di Gianluca Sampietro. Sul calcio da fermo, Luca Santonocito ha pescato dal cilindro una palombella calibrata tipica del suo repertorio, che ha regalato al Seregno tre punti d’oro per la sua classifica. Ora il prossimo impegno è previsto mercoledì 21 dicembre, quando alle 14.30, allo stadio Ferruccio, sarà di scena il Desenzano.

Il giovane laterale di casa Boafo, il migliore dei suoi, in azione

In parallelo al match, il patron Fabio Iurato ha rifiutato per iscritto gli inviti, rivoltigli sempre per iscritto, a commentare il momento della società, sia per quanto riguarda la penalizzazione di due punti, stabilita dal tribunale federale per l’inadeguatezza della documentazione presentata dalla Big One Energy al momento del suo subentro come titolare a Davide Erba in gennaio, sia per quanto attiene l’attuale composizione della compagine proprietaria, dopo la notizia, mai confermata ufficialmente dalle parti in causa, di un passaggio di testimone tra la stessa Big One Energy e la Boheme Italia Energy, quest’ultima di fatto una consorella della prima, riconducibile però al solo Iurato e non al suo socio Giorgio Coviello, sparito dai radar lombardi ormai dal luglio scorso. Un comportamento, questo, che certifica l’idiosincrasia dell’imprenditore laziale alle domande, peraltro già emersa in estate, e le difficoltà che incontrano gli operatori dell’informazione, nel loro lavoro quotidiano, finalizzato a raccontare ciò che succede in casa azzurra.

Seregno: il tabellino della contesa

Una bella azione difensiva di Bosco

Breno-Seregno 1-2

Marcatori: 9’ p.t. Silenzi (S), 43’ aut. Konatè (S); 47’ s.t. Santonocito (S).

Breno: Ansaldi; Boafo (44’ s.t. Cristini), Brancato (24’ s.t. Carminati), Tagliani, Nolaschi; Costanzo (17’ s.t. Turano), Sampietro, Boldini, Tomaselli (21’ s.t. Righetti); Confalonieri, Pelamatti (28’ s.t. Bresciani). A disp.: Lollio, Wojtyla, Mondini e Meni. All.: Soave.

Seregno: De Bono; Konatè, Magli, Bosco; Rusconi, Iurato (21’ s.t. Moracchioli, 38’ s.t. Cattaneo), Panatti, Henin (28’ s.t. Pozzoli), Eberini; Santonocito, Silenzi (16’ s.t. Ortolini). A disp.: Mat. Sala, Sordillo, Basilico, Zangrillo e Flores. All.: Mas. Sala.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Note: ammoniti Panatti (S) per gioco falloso e Iurato (S) per comportamento non regolamentare; espulsi Eberini (S) al 5’ s.t. per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso), Tagliani (B) al 44’ s.t. per fallo su Pozzoli e Sampietro (B) al 47’ s.t. per somma di ammonizioni (comportamento non regolamentare e gioco falloso).