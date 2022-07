Calcio: presentato il Cgb Brugherio di Prima categoria

Non si sono ancora spenti gli echi della clamorosa salvezza conquistata dal CGB nel campionato di prima categoria, che è già l’alba di nuova stagione. Mercoledì 6 luglio, poco dopo le 20.30, il direttore sportivo Fulvio Costanzo ha aperto il sipario sul CGB 2022/23, che sin dai primi istanti si rivela essere un perfetto connubio tra continuità e innovazione.

Calcio, presentato il Cgb Brugherio: i nuovi giocatori

Calcio, presentato il Cgb Brugherio: continuità nel gioco e nella linea verde

Continuità che si manifesta innanzitutto nella filosofia di gioco: in panchina il timone resta a mister Giuseppe Pelosi, che in barba ad alcune voci di strenuo corteggiamento di una società professionistica, ha deciso di rimanere a Brugherio. E continuità nella scelta della linea verde, che se possibile diviene ancora più verde: tanti infatti i giovani di belle speranze che vestiranno i colori gialloblù, sia tra coloro che sono stati confermati sia tra le new entry.

Si parla di una squadra che già lo scorso anno ha ricevuto dalla federazione un premio di 5000 euro proprio per essere stata la formazione più giovane del campionato 2021/22.

Calcio, presentato il Cgb Brugherio: innovazione con nuovi innesti mirati nella dirigenza

Ma anche innovazione nella scelta mirata di uomini chiave in posizioni importanti: si spiegano così gli ingressi del preparatore atletico Roberto Angius, e del dirigente Gianni Rizzini, che ricoprirà un ruolo che somiglia molto a quello che in Serie A si chiama team manager. Dopo qualche dichiarazione formale, le arringhe ai ragazzi da parte di Costanzo e Rizzini, la serata si è conclusa con le foto di rito e un piccolo buffet. In seguito sarà il campo emettere i propri verdetti.