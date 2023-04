Calcio, Pasqua amara per il Seregno: l’arbitro lo penalizza e la Varesina lo travolge

Pasqua amara per il Seregno, che a Venegono Superiore, nell’ultimo turno prima della festività, è stato sconfitto 5-2 dalla Varesina, riaprendo così concretamente la prospettiva dei playout, un pericolo che sembrava ormai archiviato, grazie al filotto positivo seguito all’arrivo in panchina di Stefano Di Gioia. Il risultato ha penalizzato a dismisura i brianzoli, che hanno pagato a caro prezzo alcune decisioni molto contestate dell’arbitro Gabriele Cortale di Locri.

Calcio serie D: primo tempo rocambolesco

Nel primo tempo, gli ospiti hanno sbloccato il risultato dopo appena 8’ con Kevin Bright, a segno sugli sviluppi di un corner battuto da Giovanni Valtulini. La loro esultanza è stata però effimera. Al 13’ il direttore di gara ha infatti ravvisato gli estremi del rigore, dopo un tocco con le mani nella sua area da parte di Antonio Magli. La decisione, accompagnata da un cartellino giallo, è parsa a dire il vero fuori luogo, poiché il capitano seregnese aveva le braccia a protezione del corpo, su un pallone peraltro calciato da distanza ravvicinata. Dal dischetto, Claudio Poesio ha fatto centro. Al 17’ il fischietto calabrese ha concesso una seconda massima punizione ai padroni di casa, per un altro fallo di mano di Magli, stavolta netto, senza provvedimento disciplinare conseguente, considerato che la deviazione è intervenuta su un cross e non su una conclusione verso la porta. La trasformazione è stata opera di Francesco Casolla. Al 29’ Cortale ha cacciato Magli, dopo averlo ammonito per una scorrettezza ai danni di Giacomo Sali.

Calcio serie D: Tedesco e Orellana chiudono i conti nel finale

La ripresa si è aperta con una doccia gelata per gli ospiti, che dopo appena 20’’ hanno incassato un gol dell’ex Marco Gasparri. La reazione è stata immediata ed al 4’ ha portato Brigt alla doppietta personale, sempre sugli sviluppi di un corner. Alla lunga, però, il Seregno ha scontato l’inferiorità numerica, in termini di lucidità e stanchezza fisica, e nel finale Beppe Tedesco al 33’ e Marcelo Orellana al 43’ hanno rimpinguato il bottino dei locali.

Calcio serie D: prossimo turno con avversario il Sona

Ora il calendario prevede che gli azzurri tornino in campo al Ferruccio domenica 16 aprile, alle 15, contro il Sona.