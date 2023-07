Calcio: Muggiò firma Jacopo Zenga, figlio d’arte con quasi 200 gol in carriera

Per difendere la propria porta suo padre tendeva tele tra i pali dell’Inter e della Nazionale italiana, lanciandosi poi dall’uno all’altro fino a volare sotto all’incrocio. Lui, invece, le saracinesche le sfonda, perché ha il gol nel Dna. Il Muggiò d’Eccellenza affida una delle maglie dell’attacco a Jacopo Zenga, figlio d’arte di Walter Zenga, l’Uomo Ragno, un’icona del calcio italiano, che negli anni Ottanta e Novanta è stato uno dei migliori portieri del mondo.

Nel massimo campionato Walter Zenga ha giocato 693 partite, di cui 478 con la maglia dell’Inter con la quale ha vinto lo scudetto dei record sotto la guida di Giovanni Trapattoni (1988/89), una Supercoppa italiana e due coppe UEFA, collezionando anche 58 presenze con la Nazionale e conquistando un terzo posto ai Mondiali di Italia ‘90.

Calcio: Muggiò firma bomber Jacopo Zenga, papà era l’Uomo Ragno nella porta dell’Inter

Al contrario dell’Uomo Ragno, suo figlio Jacopo Zenga ha l’istinto del bomber: classe ‘86, tra Lombardia e Piemonte, in Eccellenza e Serie D, ha segnato quasi duecento gol regalando enormi gioie ai suoi tifosi.

Calcio: a Muggiò anche l’attaccante Andrea Vassallo

Sulla strada che porta alla stagione 2023/24, però, in attacco i gialloblù si sono regalati anche un altro pezzo da novanta, ovvero Andrea Vassallo, attaccante di razza che nel suo passato vanta esperienze di livello con Milan, Bologna, Carrarese, Brescia, Renate senza dimenticare la Serie D con Vis Artena e Real Calepina, e che è reduce da una grande stagione al RG Ticino impreziosita da 10 gol e dalla promozione in Serie D.

Calcio: Muggiò firma Nenadovic, Di Cesare e Corio

Per dare fantasia e brio alla sua linea offensiva, mister Francesco Natobuono potrà contare sull’estro del fantasista montenegrino classe ‘91 Stefan Nenadovic, un passato tra Promozione, Eccellenza, Serie D con diverse formazioni brianzole senza dimenticare l’esordio in Serie C a Monza e le presenze con la nazionale Montenegrina.

A centrocampo, invece, il Muggiò si è assicurato il fosforo del classe ‘94 Enrico Di Cesare, reduce dall’esperienza all’Offanenghese ma veterano della Serie D con Ponte San Pietro, Tritium, Fanfulla e Ciserano senza dimenticare l’esperienza alla Luparense, e del veterano classe ‘87 Michael Corio.