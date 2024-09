Calcio, mezzo passo falso per il Seregno Fbc: un Lesmo in palla strappa l’1-1 al Ferruccio

Appuntamento con la prima vittoria casalinga in campionato ancora rinviato per il Seregno Fbc. Nella quarta giornata del girone B del campionato di Promozione, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 al Ferruccio contro il Lesmo, al termine di un match ricco di colpi di scena, che non ha mancato di tenere ancorata l’attenzione del pubblico fino al termine. Il mezzo passo falso ha impedito a Stefano Papapicco e compagni di scavalcare in classifica gli avversari ed ha consentito loro soltanto di salire a quota cinque punti in classifica, sette in meno di Vis Nova Giussano e Lissone, che viaggiano ancora a punteggio pieno.

Calcio: primo tempo dai due volti, con gli ospiti in vantaggio grazie a Lolli

Una bella iniziativa di Pietro Valtorta sull’out mancino

Senza Simone Bianchi, fermato da un problema muscolare, il tecnico locale Gabriele Avella ha rilanciato nell’undici iniziale William Meroni, confermando per il resto la squadra che aveva espugnato Arcore nel turno precedente. Al 1’, su cross di Fabio Lucente, Antonio Gentile ha inzuccato in controtempo, obbligando Samuele Ruta ad alzare sopra la traversa. All’8’ un sinistro dal limite di Stefano Papapicco si è perso a lato. Trascorsi 3’ ci ha provato sul fronte opposto Riccardo Galbiati, con il pallone che è sfilato sul fondo. Al 12’ un traversone di Fabio Lucente, grazie anche ad un velo di Antonio Gentile, ha trovato libero sulla destra Matteo Ferrari, che in diagonale ha però alzato troppo la mira. Sul più bello, l’Fbc si è spento, dando la possibilità al Lesmo di prendere fiducia ed uscire dal guscio. Al 22’, così, una botta di Samuele Resnati, pizzicata da Mirko Bizzi, si è stampata sulla traversa. Al 27’ gli ospiti hanno rotto il ghiaccio con Nicolò Lolli, che ha risolto una mischia furibonda nell’area seregnese, scaturita da una rimessa laterale. Nel finale di frazione, l’arbitro Giorgio Foppoli di Lovere ha annullato il raddoppio allo stesso Nicolò Lolli, complice una sua precedente scorrettezza.

Calcio: nella ripresa pareggia Fabio Lucente, prima di un finale vietato ai deboli di cuore

L’esultanza dei padroni di casa, dopo il pareggio di Fabio Lucente

Il copione della ripresa è stato differente. Gabriele Avella è corso subito ai ripari, inserendo Mattia Citterio e Tommaso Spinelli al posto di Antonio Buccini e Cristian Ferracane, disegnando di fatto un 4-2-4, nel tentativo di risalire la china. All’8’ la retroguardia ospite ha arginato ha fatica uno sfondamento di Antonio Gentile sulla destra. Al 21’, su un corner di Mattia Citterio, i lesmesi si sono dimenticati di Fabio Lucente, che dal limite dell’area piccola ha incornato nel sacco il pareggio, firmando il suo secondo gol consecutivo. L’inerzia favorevole per i padroni di casa è però subito evaporata: al 23’, infatti, un fallo a metà campo su Michele Codianni è costato l’espulsione diretta a William Meroni. Con un uomo in meno, mister Avella ha preso il coraggio a due mani, arretrando Stefano Papapicco a centrale difensivo ed inserendo Jacopo Morello per Matteo Ferrari, così da rinforzare la mediana. Il finale è stato rovente. Al 42’ Nicolò Lolli ha maramaldeggiato a sinistra e, sul suo cross basso, si è avventato Riccardo Caggia, murato in extremis da un monumentale intervento proprio di Stefano Papapicco. Al 47’, da sinistra, Mattia Citterio ha concluso di prepotenza, costringendo alla respinta Samuele Ruta: sulla sfera si è fiondato Jacopo Morello, che dal dischetto del rigore ha provato a piazzarla di piattone, spedendola però a lato. Al 48’ ancora lo scatenato Mattia Citterio ha servito un cioccolatino a Christian Troiano, che in diagonale ha baciato la parte inferiore della traversa. Il cuoio è poi rimbalzato a terra, con i seregnesi che hanno chiesto la concessione della rete, ma la terna arbitrale è stata di diverso avviso. In assenza di immagini televisive, è difficile su questo punto esprimere una valutazione.

Calcio: nel prossimo turno, al Ferruccio è atteso il Cantù San Paolo

Una fase convulsa del match nella ripresa

Domenica 6 ottobre il Seregno Fbc sarà di nuovo impegnato al Ferruccio contro il Cantù San Paolo. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.30.

Calcio: il tabellino della partita

Mirko Bizzi manovra la palla con i piedi

Seregno-Lesmo 1-1

Marcatori: 27’ p.t. Lolli (L), 21’ s.t. Lucente (S).

Seregno: Bizzi; Ferracane (1’ s.t. Spinelli), Triveri, Meroni, Valtorta; Buccini (1’ s.t. Citterio), Giambrone, Papapicco; Ferrari (27’ s.t. Morello), Gentile (43’ s.t. Troiano), Lucente. A disp.: Guida, Cofrancesco, A. Fumagalli, Curatolo e Cappellini. All.: Avella.

Lesmo: Ruta; Cattaneo (37’ s.t. Bonacina), Caggia, Tremolada, Maino; Galbiati, S. Fumagalli, Resnati (16’ s.t. Ratti); Codianni (48’ s.t. Motta), Lolli, Migliozzi (23’ s.t. Ranfi). A disp.: Magnani, Pirovano e Mannucci. All.: Viganò (Mastrolonardo squalificato).

Arbitro: Foppoli di Lovere.

Note: ammoniti Buccini (S), Ferracane (S), Giambrone (S), Morello (S), S. Fumagalli (L), Maino (L) e Tremolada (L), tutti per gioco falloso; espulso Meroni (S) al 23’ s.t. per fallo su Codianni. Calci d’angolo: 6-6. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.