Calcio, l’Fbc Seregno festeggia il suo primo Natale: «Essere qui è un sogno»

Prima festa di Natale per l’Fbc Seregno, società fondata in estate da Claudio Pozzi ed Antonio Santorelli, che ha avuto il merito di far proseguire, anche in una stagione di enorme difficoltà come l’attuale, dopo l’addio alla scena agonistica del 1913 Seregno, la lunga tradizione di partecipazione di realtà del territorio a campionati federali. I centoventi tesserati, tutti nati dal 2011 in avanti, con le loro famiglie si sono ritrovati lunedì 11 dicembre, in un locale di via Marche, per uno scambio di auguri immancabile in queste settimane. In un clima gioioso, il presidente Claudio Pozzi ha salutato i presenti: «Per Antonio e per me -ha commentato- quella di oggi è una grande serata. Dopo tre mesi di attività, siamo soddisfatti di ciò che stiamo vedendo. L’immagine più bella risale al 4 settembre, quando abbiamo riaperto il Seregnello. L’idea di ripartire da zero è scaturita da un pizzico di follia, ma possiamo dire di avercela fatta».

Calcio: la soddisfazione di Pozzi e Santorelli

Un gruppo di giovani atleti, durante la festa

Pozzi ha quindi proseguito: «Per quanto riguarda l’impiantistica, al Seregnello ci sono da risolvere alcuni problemi, che stiamo affrontando insieme all’amministrazione comunale. Sul piano sportivo, abbiamo puntato su atleti giovanissimi, consapevoli che, se si lavora bene a questi livelli, i risultati poi arrivano. Abbiamo voluto un ambiente a misura di famiglia. Noi ci siamo e siamo a vostra disposizione». Emozionato è apparso Santorelli: «Se pensiamo che sei mesi fa eravamo su una tribuna del Seregnello, a provare a convincervi della bontà del nostro progetto, essere qui oggi è un sogno. Il mio grazie va agli allenatori che hanno creduto in noi, ai dirigenti, alle famiglie ed ai ragazzi. Vederli felici di indossare la maglia azzurra ci rende orgogliosi. Con Claudio, ogni giorno ci ripetiamo che non dobbiamo deludervi». Pozzi ha infine chiosato con un passaggio fondamentale: «Ringraziamo anche gli sponsor che ci sono al fianco. Ricominciare non è mai facile, tanto più che noi non siamo imprenditori».

Calcio: l’Fbc Seregno brilla nella sua “Xmas Cup”

La squadra Esordienti 2012 dell’Fbc Seregno

La festa è stata preceduta di un giorno dalla prima edizione della “Xmas Cup”, torneo svoltosi domenica 10 dicembre al centro sportivo Seregnello, di fatto la seconda proposta di alto livello dopo la precedente “Ghost Cup”, disputata all’inizio di novembre. Tra gli Esordienti 2012, il successo in questo caso è andato proprio all’Fbc Seregno padrone di casa. Ecco i risultati registrati nella categoria: Fbc Seregno-Milan Women 2-1; Ausonia-Rhodense 0-0; Milan Women-Ausonia 0-1; Fbc Seregno-Rhodense 5-1; Milan Women-Rhodense 1-2; Fbc Seregno-Ausonia 1-0.

Calcio: successo per l’Ausonia tra gli Esordienti 2011

Gli Esordienti 2011 dell’Fbc Seregno

Tra gli Esordienti 2011, al contrario, sul gradino più alto del podio è salita l’Ausonia, con i seregnesi beffati proprio nello scontro diretto conclusivo. Questo l’esito delle partite giocate: Fbc Seregno-Alcione 1-0; Ausonia-Rhodense 2-0; Fbc Seregno-Rhodense 1-0; Ausonia-Alcione 4-1; Rhodense-Alcione 0-1; Fbc Seregno-Ausonia 0-1.