Calcio, l’Fbc attacca, la Vis Nova alza il muro: il superderby termina in parità

È terminato con un pareggio il derby tra Seregno Fbc e Vis Nova Giussano, big match dell’undicesima giornata del girone B del campionato di Promozione. Allo stadio Ferruccio di Seregno, i padroni di casa hanno provato con più continuità rispetto agli ospiti a conquistare nell’arco dei 90’ i tre punti in palio, ma un po’ di imprecisione nella fase di finalizzazione ha impedito loro di ottenere la quinta vittoria consecutiva. La divisione della posta ha permesso ai giussanesi di rimanere in vetta, con ventinove punti, sei in più di Seregno Fbc ed Ac Lissone e sette in più del Cantù San Paolo, fin qui la vera sorpresa del raggruppamento.

Calcio: primo tempo di marca seregnese, ma senza reti

Una fase di gioco del primo tempo

Al via, privo di Simone Bianchi, il tecnico azzurro Gabriele Avella ha schierato come centrale difensore Pietro Valtorta, che ha disputato un’ottima partita, mentre sul fronte opposto, senza Matteo Agosta, Alessandro Boccardo ed Alberto Redaelli, Gabriele Raspelli ha disegnato un 3-5-2 guardingo, con l’ex Andrea Mantegazza a guidare la retroguardia. Il primo squillo è stato dei locali. Al 10’, Simone Giambrone ha sfondato a sinistra e lasciato la sfera a Fabio Lucente, che ha calciato. Il successivo rimpallo ha recapitato il cuoio sui piedi di Matteo Ferrari, che da ottima posizione ha concluso a colpo sicuro, ma è stato murato in corner dalla difesa ospite. Al 14’ Alessio Innocenti ci ha provato dalla distanza, senza però inquadrare la porta. Al 17’, su un veloce ribaltamento di fronte, Fabio Lucente ha cercato la porta in diagonale, con Luca Brambilla che è riuscito a deviare sul fondo. Al 21’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Matteo Ferrari ha scambiato con Fabio Lucente, che gli ha poi restituito la palla: il piazzato mancino del numero 10 azzurro è sfilato sopra la traversa. L’occasione migliore del match l’Fbc l’ha costruita al 40’, quando dall’out mancino proprio Matteo Ferrari ha disegnato un cross perfetto per Antonio Gentile, che si è avvitato in tuffo, spedendo alto di una spanna il suo colpo di testa.

Calcio: nella ripresa gli azzurri continuano invano il loro forcing

Un tentativo di pressing dei giocatori del Seregno Fbc, per arginare una ripartenza ospite

Nella ripresa, i neroverdi hanno alzato un po’ il loro baricentro, contribuendo a rendere più farraginosa la manovra seregnese. Stefano Papapicco e compagni hanno comunque continuato a tenere in mano il pallino del gioco. Al 12’ Antonio Gentile, dalla distanza, ha tentato di sinistro, ma la sfera è sibilata a lato del palo. Al 25’, dopo un tirocross di Fabio Lucente deviato, ancora Antonio Gentile si è esibito in una rovesciata, che a sua volta è terminata sul fondo. Al 27’, su un cross di Alessandro Fumagalli, lo stesso Antonio Gentile ha fatto da sponda per Matteo Ferrari, che in corsa ha sballato la conclusione mancina e la palla si è persa altissima. I giussanesi sono usciti dal guscio soltanto al 37’ con Matteo Maliverno, che dai venti metri ha provato una girata, bloccata senza problemi da Mirko Bizzi. Tempo 1’ e Pietro Valtorta ha verticalizzato per Matteo Ferrari, che ha messo in movimento Fabio Lucente: il diagonale del numero 11 è stato arginato da Luca Brambilla. Nel recupero, l’ultimo brivido lo ha regalato Matteo Maliverno, che ha svirgolato il suo tentativo di destro da centro area, facendo sfumare quella che, potenzialmente, sarebbe stata un’ottima occasione.

Calcio: nel prossimo turno, la Vis Nova aspetta la ColicoDerviese, mentre il Seregno Fbc sarà a Pontelambro

Il saluto finale dei giocatori del Seregno Fbc al loro pubblico

Nel prossimo turno, domenica 24 novembre, alle 14.30, il Seregno Fbc sarà impegnato a Pontelambro contro la Pontelambrese, mentre la Vis Nova Giussano riceverà la ColicoDerviese.

Calcio: il tabellino del match

Alessandro Cofrancesco in azione nel primo tempo

Seregno Fbc-Vis Nova Giussano 0-0

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (33’ s.t. Ferracane), Triveri, Valtorta, Fumagalli; Buccini (27’ s.t. Morello), Papapicco, Giambrone; Ferrari; Lucente, Gentile (33’ s.t. Citterio). A disp.: Guida, Spinelli, Meroni, Cappellini, Curatolo e Troiano. All.: Avella.

Vis Nova Giussano: Brambilla; De Toni, Mantegazza, Barbaro; Berton, Malinverno, Innocenti, Rigoni; Piacenti (26’ s.t. Vian); Sperti (33’ s.t. Fusco), Schiavo (18’ s.t. Morotti). A disp.: Scano, Scandolara, Tranquillini, Ceresi, Polloni e Zatti. All.: Raspelli.

Arbitro: Vetro di Bergamo.

Note: ammoniti Triveri (S), Innocenti (V) e Mantegazza (V) per gioco falloso, Avella (all. S) per proteste. Calci d’angolo: 9-2 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.