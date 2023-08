Calcio, l’ex monzese Kevin Prince Boateng annuncia il termine della sua carriera agonistica

«Io ti amo, ma per me è finita. Grazie di tutto, calcio». Kevin Prince Boateng, uno dei calciatori più amati e prestigiosi ad aver vestito nelle ultime stagioni la maglia del Monza targato Berlusconi, ha scelto i canali social per annunciare il termine della sua carriera agonistica. Classe 1987, ghanese con cittadinanza tedesca, centrocampista offensivo con una spiccata propensione alla finalizzazione della manovra, Boateng ha disputato in Brianza l’annata 2020-’21, in serie B, conclusa con l’eliminazione dei biancorossi nella semifinale dei playoff, per mano del Cittadella. Il suo percorso con il Monza fu condito da 24 presenze e 5 reti.

Calcio: anche uno scudetto nella carriera di Boateng

«Grazie grazie grazie bagai! Scusa che non sono / siamo riusciti a portare questa grande società e Club dove si merita di stare, in Serie A! Grazie anche al Dottor Galliani, a presto Ac Monza» scrisse il fantasista nel maggio del 2021, per salutare l’ambiente monzese, che nonostante qualche alto e basso di troppo lo aveva sempre accompagnato con affetto. Prodotto del settore giovanile dell’Hertha Berlino, Boateng ha giocato anche con Tottenham, Borussia Dortmund, Milan, Schalke 04, di nuovo Milan, Las Palmas, Eintracht Francoforte, Sassuolo, Barcellona, Fiorentina, Besiktas ed infine ancora Hertha Berlino, club che lo aveva riaccolto, al termine della sua parentesi brianzola. Il suo periodo migliore è stato senza dubbio il primo nel Milan, caratterizzato dalla conquista nel 2010-’11 dello scudetto, celebrato proprio da Boateng con un’interpretazione molto apprezzata del “Moonwalk” di Michael Jackson, davanti al pubblico del Meazza di Milano.

Calcio: con la nazionale ghanese ha affrontato da avversario il fratello Jerome

In carriera, Boateng ha partecipato ad un mondiale con la casacca del Ghana, quello svoltosi in Sudafrica nel 2014. In quell’occasione, nel turno eliminatorio, affrontò il fratello minore Jerome, difensore, che a differenza sua aveva scelto di indossare i colori della Germania.